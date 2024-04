Sofia Vergara végre megmutatta

Az év elején a Netflixen debütált alkotásban Vergara évek óta a legjobb teljesítményt nyújtja a könyörtelen, brutális Griselda szerepében. Övé minden jelenet, amelyben szerepel, nem csak a díszletet uralja, hanem az egész szereplőgárdát maga mögé utasítja. Minden pillanatot irányít, miközben összetett karaktert formál meg egy erős nőről. Nem véletlen, hogy a kritikusok elismerően nyilatkoztak a színésznőről a széria megjelenése után, még egy Emmy-t is jósoltak neki. A művésznő átalakulása is elképesztő (bár a valódi Griseldára nem hasonlít), nem is csoda azok után, hogy napi két órát ült a sminkmesterek keze alatt. Bár a sorozat részben törekszik arra, hogy Griseldát egy szimpatikus antihősként mutassa be, Vergara a maszk és paróka alatt is jól látható kőkemény gonoszsággal ruházta fel karakterét. Játszi könnyedséggel ingadozik az emberség és a brutalitás között.

Sofia Vergara Griselda bőrében: a könyörtelenség sem állt messze a családcentrikus asszonytól Forrás: Netflix