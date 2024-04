A Szellemirtók visszatérnek – újra fejen a tésztaszűrő karácsonyfaizzókkal

Szellemirtók – A borzongás birodalma tiszteletben tartja a hagyományt

Például szerepel a filmben a rajongók egyik kedvence, a fejre rakható tésztaszűrő kinézetű (tudjuk jól, hogy ez a valóságban tésztaszűrő, ezért vicces látni a mozivásznon) karácsonyfaizzókra hasonlító kis színes lámpákkal felturbózott mérőműszer, ami 40 év távlatából is mosolyt csal a nézők arcára. Gyerekkori, kiskamaszkori játékok “sufnituning” kinézetét idézi szinte minden szellemirtó felszerelés, amely a régi tűzoltóság épületében továbbra is a szellemirtók főhadiszállása New Yorkban.