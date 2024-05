Ledobták a humorbombát A kaszkadőr című filmben

Annyira sok szellemes beszólás, a filmkészítéssel kapcsolatos tréfa szórakoztatja a nézőket A kaszkadőr című filmben, hogy nem túlzás azt mondani, David Leitch rendező ledobta Hollywoodra a humorbombát az év legjobban várt blockbusterében. A film aprólékosan bemutatja, hogyan dolgoznak a kaszkadőrök, a rendező a trükköket és a kaszkadőrök embert próbáló mutatványait nem CGI-vel készítteti el, hanem valódi emberekkel. Ebben a filmben azt látjuk, hogy készül egy film, konkrétan esetünkben egy sci-fi. Bár az alkotók temérdek műre utalnak, de a legjobban a filmben forgatott film a nemrég hazánkban bemutatott (és sok jelenetet itt felvett) Dűnére hasonlít.

A kaszkadőr

Fotó: UIP-Duna Film

A kaszkadőr szerepe jutalomjáték Ryan Goslingnak

David Leitch alkotása azért lesz rendkívül szellemes és szórakoztató, mert nagyon sok hollywoodi filmre utal. Van egy kerettörténet is, amelyben Colt Seavers (Ryan Gosling), a főszereplő, aki miután felépült a forgatás során elszenvedett balesetéből, újra munkába áll, élete legnagyobb szerelmének filmjében vállal újra kaszkadőrszerepet, aki elől viszont a baleset után elbujdokolt, így nemcsak az embert próbáló jelenetekkel kezd megküzdenie, hanem egy megharagított amazon filmrendezőnővel is, akit Jodynak hívnak, és akit Emily Blunt kanyarít a vászonra.

A kaszkadőr

Fotó: UIP-Duna Film

A film egyik legviccesebb jelenetében Jody addig forgatja újra és újra azt a jelenetet, amelyben a kaszkadőrt felgyújtják, amíg a férfi be nem látja, hogy nagyon nem korrekt dolog se szó, se beszéd eltűnni egy nő elől, akinek szerelmet vall az ember. Bár Emily Blunt kissé visszafogottan játszik a filmben, Ryan Goslingnak viszont igazi jutalomjáték ez az alkotás. Látszik, hogy élvezi a filmes tréfákat, és főleg azokban a pillanatokban tud ezerféleképpen megnyilvánulni, amikor a kaszkadőrmutatvány után jeleznie kell a stábnak felfelé álló hüvelykujjal, hogy jól van.

A kaszkadőr

Fotó: UIP-Duna Film

David Leitch a kaszkadőrök kihívásainak szinte teljes repertoárját megmutatja ebben az alkotásban, mert nemcsak közelharcot látunk, hanem van autós és motorcsónakos üldözés is, a kaszkadőrt lelökik a magasból, felgyújtják, lelövik és felrobbantják, mindent megkapnak a nézők, mintha egy maximalista vándorcirkuszban lennének. Persze van egy rejtély is, amit a főszereplőnek meg kell oldania, de hamar kiderül, hogy itt minden a kaszkadőrök életéről és munkásságáról szól, a filmbéli forgatott sztori harmadosztályú, de az is igaz, hogy első osztályú kaszkadőri munka mellett készül. Ryan Gosling kaszkadőr szerepét rendkívül tehetséges valódi kaszkadőrök teszik igazán emlékezetessé, amibe, ha belegondolunk, tényleg izgalmas csavar a filmben.