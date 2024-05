Itt a legújabb Majmok bolygója, de mintha az Avatart látnánk

Az 1968-as A majmok bolygójának (amelynek előtörténete A majmok bolygója: A birodalom című legújabb rész) sikere arra vezethető vissza, hogy felvázolt egy olyan utópiát, amelytől a hidegháború idején mind a keleti, mind a nyugati részen lakó emberek rettegtek. Mégpedig attól, hogy csak eljut oda az emberiség, hogy egy atomháborúban szinte teljesen kipusztul. Charlton Heston, akit már az 1959-es Ben-Hur című filmben megszeretett a közönség, egy hasonlóképpen igazáért és életéért harcoló jó embert alakít az 1968-as filmben, aki időutazóként túlélő lesz, és egy nővel az oldalán, Ádámként és Évaként egy majmok által birtokba vett és uralt világban 3978-ban szembesül a tragédiával, és a film végén a Szabadság megvilágosítja a világot című szobornál, ismertebb nevén az amerikai Szabadság-szobor romjainál összeomlik, és térdre borulva ezt mondja: “Végül mégiscsak megtettük. Őrültek! Felrobbantottátok! Átkozott pokolfajzatok!”

A majmok bolygója: A birodalom egy új trilógia első része

A sikeres filmnek aztán lett még hat folytatása, a hatodik 1980-ban készült, de egyik sem tudta megismételni vagy túlszárnyalni az első rész sikerét, bár az is igaz, hogy a nézők nagy része kíváncsi volt mindig is arra, hogy miben hasonlít és miben más a majmok világa az emberekéhez képest. Az első részből Tim Burton készített harminchárom évvel később, 2001-ben egy remake-et, amelyben az addigra már kultikussá vált filmnek nagyon sok fontos elemét, sőt, még a befejezését is megváltoztatta, nem is csoda, hogy nem tudta megismételni az eredeti mű sikerét. Arról már nem is beszélve, hogy az átírások miatt zavarossá vált a mű, a befejezést pedig nemcsak a nézők nem igazán értették. Mark Wahlberg alakítása se közelítette meg Charlton Hestonét, a film nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így a tervezett folytatása is elmaradt.

Akkor még négy és fél órába telt feltenni a kosztümöt és a sminket, és másfél órába telt levenni, vagyis összesen hat órát vett igénybe az öltözködés azoknak a szereplőknek, akik a majmokat alakították, a majom álarcok hiányossága volt, hogy árnyalt érzelmeket nem tudtak kifejezni a szereplők. Ehhez képest jöttek a mai CGI-s előzménytörténetek, a számítógép által teremtett világ, amely brutális realitást tudott adni a beszélő majmoknak. Az előtörténetek első része 2011-ben került a moziba, amelyből megtudhatta a közönség, hogyan, milyen szer hatására kezdtek okosdni a majmok. Egy tudós, akinek édesapja Alzheimer-kórban szenvedett, a betegséget gyógyító szérum kutatásán dolgozott, és a majmokkal való kísérlet során azt vette észre, hogy nemcsak az Alzheimer-kórt gyógyítja a találmánya, de a kezelteket, esetünkben a majmokat, meg is okosítja. Ám a szer hatása nem bizonyult túl hosszúnak, ezért ki kellett dolgozni egy erősebb szérumot, amely a majmoknál hatásos volt, az emberekre nézve viszont halálos, ráadásul vírusként terjedni kezdett, vagyis megszületett a majom-influenza. Az előtörténetből aztán trilógia lett (alcímei: A lázadás, A forradalom, A háború), a valódi főhős már nem ember, hanem majom, Caesar a neve, aki viszont ténylegesen árnyalt érzelmeket mutatott a mozivásznon, így az átlagos sci-fi filmek sorából mind a három előtörténet kitűnt, a harmadikban pedig, amely az új rész előtörténete, Woody Harrelson feltűnően jól játszott.