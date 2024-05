Artúr, a kóbor kutya győzelme a világbajnokságon

A kutyás filmek rajongói kívülről fújják nyolc kutya nevét: Maya, Shorty, Max, Old Jack, Dewey, Truman, Shadow, Buck. Történetüket kétszer is feldolgozták, először 1983-ban az Antarctica című japán filmben, amelynek rendezője Koreyoshi Kurahara volt, a zeneszerző pedig Vangelis. A Déli sarkon élet-halál harcot vívó kutyák szenvedéseit megrázóan ábrázoló valós alapokon nyugvó történetet aztán Frank Marshall is megfilmesítette Kutyahideg címmel, a főhőst pedig a kultikus színésszé vált Paul Walker alakította, akit a Halálos iramban filmekből ismer a nagyközönség, halála miatt viszont csak a hetedik részig szerepelhetett.

Artúr, a király

Fotó: Prorom Entertainment

Artúr kutya is végtelenül hűséges és kitartó

Az életben maradásért küzdött a Buck nevű kutya is, aki Jack London regényéből készült A vadon szavában játszott, gazdáját az 1972-es feldolgozásban Charlton Heston alakította. Többféle filmes, leginkább romantikus feldolgozást ért meg Eric Knight regényéből készült Lassie kutya története is, aki akárhova rendeli a sorsa, megkeresi gazdáját, ha sok száz kilométert is kell megtennie. Ha már romantikus kutyafilmről beszélünk, akkor a Hacsi – A leghűségesebb barát is ide tartozik, a kutyák hűséges lelkivilágát mutatja be elgondolkodtatóan.

Ezekben a filmekben az a közös, hogy a kutyák a legnehezebb helyzetekben is az emberek mellett állnak, általában jók a megérzéseik, végtelenül hűségesek és példamutatóan kitartóak. Mivel korunk embere a kitartás és a hűség terén finoman szólva nem igazán áll a helyzet magaslatán, érdemes ezeket a filmeket időről időre újranézni. Az Artúr, a király is a küzdős kutyás alkotások közé tartozik. Rendezője Simon Cellan Jones, akit a legtöbben a Jeremy Irons-féle Borgiák egyik rendezőjeként ismernek, valós történetet dolgozott fel. A film főhőse Michael Light, aki rendszeresen elindul az extrémsport-világbajnokságon, de képtelen megnyerni azt. A kitartásáról híres főhőst Mark Wahlberg alakítja, aki a Boogie Nights című film révén lett ismert, de sokan a nevét a Sivatagi cápák című film bemutatása után jegyezték meg.