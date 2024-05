Cannes-i filmfesztivál: sztárok, filmek és botrányok

Mindez összefüggésben áll azzal, hogy Franciaországban márciusban a legmagasabb szintre emelték a terrorkészültséget, de kisebb tüntetésekre is lehet számítani: például egy Irán-ellenes demonstrációre, akár egy újabb metoo-tüntetésre. Utóbbihoz gyúanyag lehet a Cinéma de la Plage programban szereplő Moi aussi (Én is) című 17 perces rövidfilm, amit az a Judith Godreche színésznő rendezett, aki a metoo zászlóvivőjévé vált a francia filmiparban. Az 51 éves Godreche februárban feljelentést tett Benoit Jacquot és Jacques Doillon rendezők ellen, mert állítása szerint 14 éves korában szexuálisan és pszichológiailag bántalmazták (majd a februári César-gálán is indulatos beszédet tartott a francia filmipar szexuális visszaéléseiről). A neves rendezők tagadják a vádakat, de az elmúlt hónapokban más színésznők is hasonló vádakat fogalmaztak meg ellenük, de a francia kulturális közéletet az áprilisban őrizetbe vett Gérard Depardieu ügye is felkavarta.

Nem meglepő, hogy már a megnyitón szóba is került a metoo, ahogy azt várni lehetett, hiszen a zsűri elnöke, egyben a nyitó- és a záróünnepség háziasszonya, Greta Gerwig eleve elkötelezett feminista.

Ha nem is tüntetés, de egy sztrájk máris beárnyékolja az idei cannes-i filmfesztivált: néhány nappal a megnyitó előtt a fesztivál dolgozói általános sztrájkot hirdettek a Hulladék a paravánok mögött ( Sous les écrans la dèche ) kollektíva támogatásával, így tiltakozva a filmfesztiválmunka bizonytalan volta, például a fesztivál időszakos kisegítő dolgozóinak biztosításhiánya miatt.