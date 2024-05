Ez volt Európa történelmének valaha volt legnagyobb csalása - videó

Az évszázad csalása

Fotó: Moviedb.com

Rendezői koncepció

Gianollit saját bevallása szerint amellett, hogy az ábrázolt bűntény valóban megtörtént, az fogta meg, hogy a karakterek és társadalmi osztályok mennyire széles skálája jelenik meg a történetben. Mindemellett olyan elvontabb, morális kérdéseket is feszeget, mint az irigység és a Földünket fenyegető klímavészhelyzet.

A rendező maga írta a sorozat forgatókönyvét is, és már ekkor tudatosult benne, hogy nem lehet egy kilencvenperces filmben feldolgozni.

– Annyira sok karakter van benne. A történet egyik országból a másikba vándorol, egyik karakterről a másikra, egy társadalmi osztályból egy következőre – mondta Gianolli. – A dekadencia, a csalás és a szerencse mind kiváló téma egy rendezőnek, de úgy gondoltam, egy ilyen történet még érdekesebb, ha megjelennek a jó és a rossz kérdésein töprengő, elhivatottan a bűnt üldöző karakterek. Ezt a feszültséget abban a különleges, már-már megszállott kapcsolatban jelenítem meg, amely a nyomozó, Simon Weynachter és a banda egyik tagja, Jérome Attias között alakul ki. Tulajdonképpen egy helyzetjelentést akartam forgatni a mai világról és a benne rejlő ellentmondásokról – nyilatkozta az alkotó.

Hol lesz elérhető?

Az évszázad csalása május 13-tól a Direct Now alkalmazásban bárhol és bármikor streamelhető, míg a hagyományos tévézés szerelmeseinek május 16-tól esténként a Direct One csatornán is követhető lesz. Fontos tudni, hogy a Direct Now alkalmazás a Direct One előfizetőknek ingyenesen elérhető és letölthető.

A Direct One TV szolgáltató műsorkínálatában elsősorban a CANAL+ gyártású prémium televíziós tartalmak, valamint a tv szolgáltató francia médiacsoport által gyártott sorozatok, köztük exkluzív tartalmak és országos premierek érhetők el.