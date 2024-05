Több mint 50 évvel ezelőtt, 1972-ben mutatták be Francis Ford Coppola kultikus filmjét, a Keresztapát. Az azóta trilógiává terebélyesedett maffiafilm színészei közül már csak kevesen élnek. Most egy videó mutatja be azt a 31 Keresztapa-színészt, akik már meghaltak.

A Keresztapa-trilógia nem csupán Francis Ford Coppola fő műve, de a filmtörténet legismertebb és legsikeresebb maffiafilm-sorozata is: a három rész együtt összesen 9 Oscar-díjat nyert, és csak az első rész jegyárbevétele 290 millió dollár volt (7 millió dolláros költségvetés mellett). Az 1972-ben bemutatott Keresztapa színészei közül már 31-en nem élnek, most egy videó mutatja be őket: