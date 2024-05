Megható jelenetek: hosszan ünnepelték a 85 éves Francis Ford Coppolát a cannes-i filmfesztiválon

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a május 14. és 25. között megrendezett 77. cannes-i filmfesztivál egyik legjobban várt versenyfilmje a 85 éves Francis Ford Coppola Megalopolis című sci-fije, amelynek május 16-án, csütörtökön tartották a díszbemutatóját a Grand Théâtre Lumière-ben.

A Keresztapa-trilógia, a Magánbeszélgetés és az Apokalipszis most világhíres, kétszeres Arany Pálma- és ötszörös Oscar-díjas rendezőjét már a Croisette vörös szőnyegén hatalmas ováció fogadta, ahogy a Megalopolis szereplői és családtagjai a fia, Roma, unokája Romy és nővére, Talia Shire társaságában megérkezett a díszbemutatóra (felesége, Eleonore áprilisban hunyt el).

A film végén aztán több mint 10 percen át, felállva tapsolta meg Coppolát és a filmet a közönség.

Coppola több mint négy évtizede dédelgeti a Megalopolis-t, illetve 16 éves kora óta tervezi, hogy sci-fit rendez, így nem csoda, hogy erre a filmjére fő műveként, de legalábbis legkedvesebb alkotásaként tekint, amelynek több mint 100 millió dolláros költségvetését a saját vagyonából finanszírozta.

Talán hosszabban is ünnepelték volna Coppolát, ha nem ragadja magához a mikrofont, hogy bemutassa családtagjait (Shire és Roman Coppola is dolgoztak a Megalopolis-on), illetve a stáb tagjait (köztük a főszerepet játszó Adam Drivert, aki az ünneplés alatt Coppolára irányította a kamerát), akiket szintén családtagként jellemzett.

(Nyitókép: Francis Ford Coppola a 77. cannes-i filmfesztiválon. Fotó: MTI/EPA/Sebastien Nogier)