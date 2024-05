Óriási siker! Már 200 ezren látták a Most vagy soha! című filmet

Rákay Philip hozzátette: köszönik a közönség határtalan szeretetét, bizalmát, és azt is, hogy ilyen sokan vannak, akik nem hagyták magukat lebeszélni a filmről!

Pedig a megmondóemberek és a sajtó jelentős része mindent elkövetett - a legaljasabb eszközöket is bevetve -, hogy tudatosan elriassza az érdeklőket a Petőfi-filmtől.

Emlékeztetett: a hivatalos adatok szerint Magyarországon 160 ezren, a határainkon túl pedig több mint 40 ezren váltottak jegyet a filmünkre az elmúlt két hónapban. Ezzel az eredménnyel a Covid utáni időszakban – amióta kvázi lefeleződött a mozilátogató közönség - készült 63 darab magyar film ranglistáján a második legnézettebb alkotás a MOST VAGY SOHA! 2024-ben eddig az ötödik legnézettebb mozifilm itthon a MOST VAGY SOHA!, a hatalmas költségvetésű, világsztárok főszereplésével készült amerikai közönségfilmekkel is versenyezve.

Fotó: Rákay Philip/Facebook

S mindez egy olyan nehéz időszakban történik, amikor a nemzetközi filmstúdiók hónapok óta kongatják a vészharangot, hogy az emberek világszerte leszoktak a moziról, s amikor a méregdrága, 150-200 millió dolláros költségvetésű filmek sem képesek hozni az elvárt bevételeket, nagy részük üzletileg meg is bukik. Jó példa erre a nálunk is bemutatott A kaszkadőr című film, a Szellemirtók, a Majmok bolygója, vagy épp a Godzilla.

Rákay Philip szerint a felsoroltak mindegyikénél sokkal többen nézték meg itthon a MOST VAGY SOHÁt, ami hatalmas eredmény és elismerés, hiszen ezek az amerikai filmek a miénkhez képest nagyságrendekkel nagyobb költségvetésből és csillagászati összegekből készült reklámkampányokkal igyekeznek megszólítani a nézőket világszerte. Velük versenyre kelni - ugyanazon a mozifilmes piacon - minden szempontból hatalmas kihívás.

Ezért komoly siker két hónap alatt a 200 ezer néző, és ezért is vagyunk végtelenül hálásak a nézőinknek a tőlük kapott szeretetért, és a Most vagy soha! melletti kiállásért! A teljes stáb nevében szívből köszönöm!

