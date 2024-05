Itt vannak a májusi bemutatók a streamingcsatornákon

Bodkin

Bodkin - 1. évad (amerikai, 2024)

Egy csapat podcastelő elindul, hogy kivizsgálja három idegen rejtélyes eltűnését egy idilli ír kisvárosban. Ám amikor elkezdik felfejteni a szálakat, egy sokkal nagyobb és furcsább történetre bukkannak, mint azt gondolták volna.

Köszi, jöhet a következő (török, 2024)

Miután átélte első szerelmének fájdalmát, amely árulással végződött, Leyla Taylan sikeres ügyvédnő lett – most pedig az ország egyik leghíresebb válási ügyén kezdett el dolgozni.

HBO Max

Hazug csajok társasága: Nyári iskola - 2. évad (amerikai, 2024)

A második évad is éppen olyan ijesztőnek ígérkezik, mint az első, csak éppen most egy nyári iskolába köszön be a rettenet.

Prime Video

Maxton Hall – The World Between Us (német, 2024)

A sorozat Mona Kasten bestsellere alapján készült. Amikor Ruby akaratlanul egy veszélyes titok birtokába kerül a Maxton Hall magániskolában, az arrogáns milliomos örökösnek, James Beaufortnak jobb híján szembe kell néznie a gyors észjárású ösztöndíjas diákkal: elhatározza, hogy elhallgattatja Rubyt.

Május 10.

Netflix

A gyilkos szakács története (spanyol, 2024)

A dokumentumfilm-sorozat egy gyilkossági ügyet elemez, amelyben egy spanyol séf érintett, aki titkok és hamis személyazonosságok hálóján keresztül épített karriert a reflektorfényben.

A spanyol futár (spanyol, 2024)

A történet egy futárról szól, aki korrupciós ügyekbe keveredik.

Időről időre

HBO Max

Időről időre (angol, 2013)

Tim Lake 21 évesen megtudja apjától, hogy családja férfitagjai képesek az időutazásra. Tim képes élete bármely korábbi pontjára visszaugrani, és megváltoztatni az eseményeket. A fiú úgy dönt, különleges adottságát arra használja fel, hogy megtalálja az igaz szerelmet.

A tizenhármak (angol, 2022)

Thaiföldön néhány fiatal srác és edzőjük egy elárasztott barlangban rekedt. A film az ő megmentésükre irányuló küldetést követi nyomon. A 2021-ben megjelent nagysikerű Tick, Tick...Boom producere, Ron Howard ezúttal egy megdöbbentő drámát hozott el, amelynek főbb szerepeiben Colin Farrell, Viggo Mortensen, Joel Edgerton, Tom Bateman, Lewis Fitz-Gerald, Teeradon Supapunpinyo és Paul Gleeson láthatók.

Köztünk marad (ukrán, 2023)

Történetek a választásról szólnak, húsba vágó erkölcsi kérdéseket taglalnak. Mi történik akkor, ha egy anya vagy feleség szembesül azzal, hogy a gyereke vagy a párja bűnügybe keveredik.

Eismayer (osztrák, 2022)

Eismayer alhadnagy az osztrák hadsereg legrettegettebb kiképzője és mintamacsója, aki titokban melegként él. Amikor beleszeret egy fiatal, nyíltan meleg katonába, a világa a feje tetejére áll. Valós eseményeken alapul.

Négy jó nap (amerikai, 2020)

Egy édesanyja egyre elkeseredettebb módon próbál támaszt és segítséget nyújtani függőséggel küzdő lánya számára.

Elveszettek az éjszakában (német-mexikói-holland-dán, 2023)

Emiliano egy kis mexikói bányászvárosban él. Mély igazságérzettől vezérelve keresi azokat, akik felelősek aktivista édesanyja eltűnéséért, aki a helyi munkahelyekért szállt síkra egy nemzetközi bányavállalat ellen. A rendőrségtől és az igazságszolgáltatástól nem kap segítséget, de talál egy nyomot, amely a gazdag Aldama családhoz vezet, ahol találkozik egy híres művésszel, annak híres feleségével és gyönyörű lányukkal. Nem telik el sok idő, mire munkát kap náluk, és elhatározza, hogy feltárja a felszín alatt rejlő titkokat.

Éjfél a paradicsomban (kanadai, 2023)

Egy romantikus történet arról, hogy mitől működnek a kapcsolatok. Három pár, akik kapcsolatuk különböző szakaszaiban vannak, rájönnek, hogy minden házassághoz egyenlő adagban kell a téveszme, a megbocsátás, a nevetés és a szexuális kémia.

Az ellopott völgy (amerikai, 2024)

Hogy megmentse haldokló édesanyját, Lupe, a mexikói navahó szerelőnő összefog egy törvényen kívüli cowgirllel. Együtt kell átutazniuk a sivatagon, elmenekülniük a bűnözők elől, és szembeszállniuk egy korrupt földbirtokossal.

Második nekifutás (angol, 1994)

Graham, a magányos walesi postai dolgozó örökbefogadja Jamest, egy problémás tízéves kisfiút. Graham mindig is szeretett volna egy fiút, de James túlságosan szereti biológiai apját ahhoz, hogy esélyt adjon Grahamnek. Vajon képesek lesznek-e ők ketten elfogadni egymást családtagként?

Május 11.

Disney+

Ki vagy, doki? (angol, 2024)

A Doktor a társaival együtt utazik térben és időben hihetetlen kalandokat élve át, miközben veszélyes ellenségekkel néz szembe.

Május 12.

Netflix

A Mercy kórház (kanadai, 2023)

A harcedzett egykori katonaorvos öldöklő harcot vív a túlélésért, amikor az ír maffia átveszi az irányítást a kórház felett, ahol dolgozik. Amikor túszul ejtik a fiát, és rájön, hogy rajta kívül senki sem mentheti meg, kénytelen a múltjára és képességeire támaszkodni.

Ahol a folyami rákok énekelnek

Május 14.

Netflix

Ahol a folyami rákok énekelnek (amerikai, 2022)

Egy kislány él egyedül a mocsárban. A családja elhagyta, ő kitanulja, hogyan maradhat életben, és nagy nehezen egyedül is boldogul. És boldog. Kivéve akkor, amikor be kell mennie a közeli kisvárosba: mert ott gúnyolják, kinevetik és félnek tőle. És ő is szívesebben választja a magányt. Felnő, gyönyörű, titokzatos, rejtőzködő lány lesz belőle, és eljön számára a szerelem ideje. És a szerelemmel a baj is.

Május 15.

Disney+

Uncle Samsik (koreai, 2024)

Egy 1960-as évekbeli történet két férfiról, büszkeségükről, kapzsiságukról és testvériségükről.

Május 16.

Netflix

A Bridgerton család - 3. évad (amerikai, 2024)

Penelope lemond régóta tartó szerelméről Colin iránt, miután hallotta a férfi róla szóló becsmérlő szavait. Úgy dönt azonban, hogy ideje férjet fognia, lehetőleg olyat, aki elég függetlenséget biztosít neki ahhoz, hogy Lady Whistledownként folytathassa kettős életét, távol az anyjától és a nővéreitől. Ám önbizalom híján próbálkozásai a párkeresés terén látványosan kudarcot vallanak. Eközben Colin új külsővel és komoly hivalkodással tér vissza nyári utazásairól, de csüggedten veszi észre, hogy Penelope, az egyetlen ember, aki mindig is olyannak értékelte, amilyen volt, most hidegen hagyja. Colin alig várja, hogy visszanyerje a lány barátságát, ezért felajánlja, hogy mentorálja Penelopét, hogy segíthessen neki férjet találni.

HBO Max

És a király így szólt: Milyen csodás szerkezet! (svéd-dán, 2023)

A filmkészítők, különösen a vizuális szociológusok, az első fényképezőgéptől kezdve a világszerte jelenleg 45 milliárd fényképezőgépig egyre nagyobb figyelmet fordítanak arra, hogy feltárják az emberiségnek a kameraképek iránt érzett különleges vonzalmát és az ebből eredő társadalmi következményeket.

A szerelem emlékei

A szerelem emlékei (francia-belga, 2022)

Egy feleség egy amnéziás csavargó újságban közzétett fényképéről felismeri a férjét, aki 1916-ban, az első világháborúban tűnt el. Találkoznak, és a nő segít a férfinek, hogy újra beleszeressen. De egyszer csak felbukkan egy másik nő, aki azt állítja, hogy ő a férfi igazi felesége.

SkyShowtime

A Stallone család - 2. évad (amerikai, 2024)

A valóságshow második évadában Stallone és a családja ezúttal Rómába kalauzolja el a nézőket.

Prime Video

Odakinn - 2. évad (amerikai, 2024)

Az Abbott család farmjának nyugati legelőjén lévő rejtélyes sötétség körüli misztikum a második évadban tovább mélyül, ahogy Royal és felesége, Cecelia (Lili Taylor) az unokájuk hirtelen eltűnése után próbálják összetartani a családjukat.

Május 17.

Netflix

Thelma, az unikornis (amerikai, 2024)

Amikor a sors egy ritka rózsaszín és csillogó pillanatában Thelma, a póni kívánsága, hogy egyszarvú legyen, valóra válik, azonnal nemzetközi pop-szupersztárrá válik, de nagy árat kell fizetnie a hírnévért.

A nyolcas műsor - 1. évad (koreai, 2024)

Nyolc pénzre szoruló embert hívnak meg a Money Game című valóságshow-ba. A nyolc embernek a stúdióban kell megszállnia, amely nem áll másból, csak betonfalakból. Ha 100 napig képesek ott maradni, akkor egyenlő arányban oszthatják meg a 44,8 milliárd wonos nyereményt. De minden, amire költenek, beleértve a szükséges dolgokat, mint az étel, a víz, az áram, 1000-szer többe kerül, mint a normál árak, és ezt levonják a nyereményből.

HBO Max

A homár (görög-angol-ír-holland-francia, 2015)

Egy szerelmi történet a disztópikus, közeli jövőben, ahol az egyedülálló embereket letartóztatják, és egy hátborzongató szállodába zárják, ahol 45 napjuk van arra, hogy párt találjanak maguknak. Azokat, akik kudarcot vallanak, állattá változtatják, és szabadon eresztik az erdőben.

Szamaritánus

Szamaritánus (amerikai, 2022)

Húsz évvel ezelőtt egy rejtélyes erejű szuperhősnek nyoma veszett. Egy fiatal srác felkerekedik, hogy kiderítse, vajon életben van-e még. Sylvester Stallone pályafutásának első szuperhősfilmje.

Elhagyott szoba (amerikai, 2007)

David és Amy egy motelben húzzák meg magukat, miután az autójuk lerobban. Az este unalmasnak ígérkezik, a tévében csupa horrorfilmet adnak. Azonban hamarosan rájönnek, hogy ezeknek a filmeknek a helyszíne pontosan ugyanaz a motelszoba, ahol ők is megszálltak. Ezúttal pedig ők válnak egy horrorfilm főszereplőivé. A házaspár menekülni kényszerül, ám a titokzatos rendező, aki úgy döntött, ők lesznek a rémdráma főszereplői, nem akarja, hogy élve megússzák.

A mag (német, 2021)

Reiner egy építkezés vezetőjeként dolgozik. Feleségével, Nadine-nal második közös gyermeküket várják, amikor a férfit váratlanul alacsonyabb pozícióba osztják be a munkahelyén. Ez nem csupán kevesebb bért, de számos megaláztatást is hoz számára, miközben a társadalmi igazságtalanságokat a saját bőrén is megtapasztalja.

Skyshowtime

Az ördögűző: A hívő (amerikai, 2023)

A történet Victor Fieldinget követi, aki egyedül neveli lányát, Angelát, miután várandós felesége tragikusan életét vesztette egy fölrdengés folyamán. Életük azonban újabb hátborzonható fordulatot vesz, amikor Angela és barátnője, Katherine eltűnnek az erdőben, majd három nappal később rájuk találnak, és nem emlékeznek arra, hogy mi történt velük. Ez az eset olyan eseménysorozatot indít el, amely arra kényszeríti Victort, hogy szembenézzen a gonosszal, és arra készteti, hogy segítséget kérjen az egyetlen élő embertől, aki korábban már volt tanúja hasonlónak: Chris MacNeil.

AppleTV+

A nagy szivar - 1. évad (amerikai, 2024)

A film Huey P. Newton életét követi nyomon. Bert Schneider segítségével, aki az Easy Rider mögött álló hollywoodi producer, valamint néhány más híres radikális híresség támogatásával Kubába szökött, hogy elkerülje a gyilkosságért való felelősségre vonást.

Május 22.

Disney+

Pauline (német, 2024)

A 18 éves Pauline véletlenül teherbe esik egy egyéjszakás kalandtól, Lukastól, aki, mint kiderül, maga az ördög. A terhesség természetfeletti erőkkel ruházza fel Pauline-t, és csata kezdődik a jó és a rossz között.

AppleTV+

Próbálkozások - 4. évad (angol, 2024)

A következő fejezet egy hatéves időugrás után játszódik. És miközben Nikki és Jason végre felépítették a családot, amire mindig is vágytak, egy új kihívással kell megküzdeniük: a tinédzserek nevelésével.

Blue Angels

Május 23.

Prime Video

The Blue Angels (amerikai, 2024)

A haditengerészet és a tengerészgyalogság veteránjait és legújabb repülőszázadát ismerhetjük meg, amint intenzív kiképzésen vesznek részt, és egy szívbemarkoló légiművészeti gyakorlatba kezdenek.

Május 24.

Netflix

Jurassic World: Káoszelmélet (amerikai, 2024)

Darius Bowman, a fiatal paleontológus élő dinoszauruszokat fedez fel a kaliforniai vadonban.

Kedves démonom (japán, 2024)

Egy középiskolás diák élete váratlan fordulatot vesz, amikor találkozik egy démonlánnyal, aki az emberek világában kutat.

Atlas (amerikai, 2024)

Egy sötét jövő, ahol egy mesterséges intelligenciával rendelkező katona úgy dönt, hogy a háborút csak úgy lehet megszüntetni, ha kipusztul az emberiség.

Május 28.

HBO Max

Nick és Aaron Carter: Bukott bálványok - 1 évad (amerikai, 2024)

A doku-sorozat feltárja a Nick Carter elleni szexuális zaklatás vádjával kapcsolatos botrányt és a bátyja, Aaron személyes csatáit, beleértve a mentális egészségügyi problémáit és a kábítószerrel való visszaélését, amelyek 2022-ben a tragikus halálához vezettek.

Május 30.

Netflix

Eric (angol, 2024)

Vincent, a gyászoló apa, akinek a fia eltűnik, Eric, az Edgar ágya alatt élő szörnyeteg barátságában talál vigaszt.

Május 31.

Disney+

Jim Henson az ideák embere (amerikai, 2024)

Ez a dokumentumfilm Jim Henson munkásságának rajongóival készült interjúkat tartalmaz, Jim Henson munkáiból származó felvételekkel, köztük a Wilkins és Wontkins reklámfilmekkel, amelyeket korábban elveszettnek hittek.