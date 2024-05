Félelem a moziban: Így nézhet ki az atomháború, ilyen lehet a pusztítás

A nap, amikor a Föld lángra lobbant Forrás: Universal

Val Guest filmjében tehát nem a harmadik világháború – csak az arra való felkészülés – okozza a globális katasztrófát, de miközben a film megelőlegezi a 21. századi klímapánikot, nagyon is reálisan ábrázolja az elképzelhető válsághelyzetet, amelyben a kormányok kénytelenek elrendelni a városok evakuálását és a víz-, valamint egyéb készletek szabályozását. Ahogy az is logikusnak tűnik, hogy ha az atomrobbantások billentették ki a Földet, akkor hasonló módon lehet visszatéríteni eredeti pályájára – nem csak ennek sikerét, hanem a sugárzás következményeit illetően is nyitva marad a film: az utolsó jelenetben az újság nyomdájában két címlap is készül, az egyik arra az esetre, ha a Föld megmenekül, a másik pedig arra az esetre, ha már csak napjai vannak hátra.

Világvége (1962)

A történet középpontjában egy család áll, akik kempingezés közben a távolból meglátják a hírhedt gombafelhőt, majd a rádióból értesülnek arról, hogy atomtámadásokkal kísérve kitört a harmadik világháború – a családfő (maga Milland) úgy dönt, nem térnek vissza Los Angelesbe, hanem a túlélésre felszerelkezve egy barlangban keresnek menedéket. Az atomsugárzást végül sikerül elkerülniük, de a pánikot kihasználó három agresszív, főként nőkkel erőszakoskodó férfival meggyűlik a bajuk.

Világvége

A rendezéssel is próbálkozó Oscar-díjas színész (Férfiszenvedély, 1946) Ray Milland 1962-es B-filmje sok részletében rosszul öregedett ugyan, de a fosztogatásokkal, erőszakkal is járó szociális pánik, a társadalom morális összeomlásának ábrázolása szempontjából ma is hatásos film.

