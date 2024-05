Jövőre érkezik a Tőrbe ejtve 3. része

Daniel Craig 2006 és 2021 között öt alkalommal játszotta el minden idők leghíresebb titkosügynökének, James Bond szerepét, de Rian Johnsonnal közösen már 2019-ben elkezdett felépíteni egy sokak számára máris kultikus új mozifigurát, a magánnyomozó Benoit Blanc-ot.

A Tőrbe ejtve 2019-ben ugyanis olyannyira sikeresen frissítette a brit krimi műfaját, hogy 2022-ben már érkezett is hozzá a folytatás, 2025-ben pedig jön a harmadik rész is Rian Johnson és Daniel Craig krimisorozatához.

A Netflix (amely már a Johnsonnal kötött 450 millió dolláros, két folytatásra szóló szerződés értelmében a második részt is forgalmazta) nemrég közzétett egy rövid kedvcsináló videót, amelyből kiderül, hogy a Tőrbe ejtve 3. alcíme Wake Up Dead Man, azaz szabadfordításban "Kelj fel, halott ember" lesz. A krimi hagyományaihoz híven baljóslatú alcím némi természetfeletti vonatkozást ígér a Blanc által megoldandó rejtélyben, ami igazodna is a rendező-forgatókönyvíró Johnson elképzeléséhez, miszerint minden epizód hangulata eltérő legyen. Az első Tőrbe ejtve ennek megfelelően borongós felütés lett, amelyet aztán mediterrán atmosztérájú, könnyedebb folytatás követett.

A jövőre érkező Tőrbe ejtve 3. alcímével egyébként Johnson folytatja az első Blanc-film címadási ötletét, azaz azt, hogy a cím rockzenei utalást hordoz: az első rész címét (Knives Out) ugyanis a rendező egy Radiohead számból kölcsönözte, a folytatás alcíme, Az üveghagyma (Glass Onion) egy Beatles dalból származik, a Wake Up Dean Man-nel pedig a U2 került sorra.

A Netflix által készített, Daniel Craig által narrált, csupán grafikából álló kedvcsinálóból nem derül ki ugyan semmi a Tőrbe ejtve 3. sztorijára vonatkozóan, de az elhangzik, hogy ez lesz Benoit Blanc eddigi legveszélyesebb ügye.