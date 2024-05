Új Gyűrűk Ura-film - 2026-ban visszatérhet Gollam a filmvászonra

A Warner Bros. Discovery május eleji, első negyedéves üzleti konferenciáján David Zaslav vezérigazgató bejelentette, hogy készül az új Gyűrűk Ura-film, Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, azaz A Gyűrűk Ura: Vadászat Gollamra munkacímmel – számol be a Hollywood Reporter. A hivatalos bejelentés szerint a projekt a forgatókönyv-fejlesztés korai szakaszában jár, de már biztos, hogy a főszerepet és a rendezés feladatát is Andy Serkis kapja, aki a korábbi Tolkien-adaptációkban (CGI-színészként, motion capture technikával) Gollamot alakította.

2026-ban jöhet az új Gyűrűk Ura-film

Fotó: New Line Cinema

A J. R. R. Tolkien 1954 és 1955-ben megjelent regényfolyamából készült, Peter Jackson által rendezett A Gyűrűk Ura-trilógia óriási siker volt a 2000-es évek elején: A Gyűrű Szövetsége (2001) négy, A két torony (2002) két, a befejező rész, A király visszatér (2003) pedig tizenegy Oscar-díjat nyert (amivel az 1959-es Ben-Hur és az 1997-es Titanic után a harmadik film, amelynek a díj történetében a legtöbb elismerést sikerült az Oscar-gálán megszereznie), ráadásul a trilógia befejező része volt az első fantasy az Oscar történetében, amely elnyerte a legjobb film díját. És akkor ott vannak az elképesztő bevételi adatok: az első rész 884 millió, a második 948 millió, a harmadik pedig 1,156 milliárd dollár bevételt hozott – a három film gyártási költsége 282 millió dollár volt (nagyjából 100 milliárd forint), az összbevétel pedig 2,988 milliárd dollár (mintegy 1000 milliárd forint), ezzel a trilógia minden idők egyik legsikeresebb franchise-a lett, amit Peter Jackson a szintén Tolkien-feldolgozás Hobbit-trilógiával bővített 2012 és 2014 között 6 részesre (így az összbevétel közel 6 milliárd dollárra nőtt).

Továbbá ugyancsak a Warner gyártásában készült az idén decemberben az amerikai mozikba kerülő Gyűrűk Ura animációs film, A Gyűrűk Ura: A Rohirrimek háborúja, amely 200 évvel A hobbit eseményei előtt játszódik (miközben az Amazon saját víziói alapján készíti az állatvédők által sokat kritizált Gyűrűk Ura-tévésorozatot).

A Warner friss bejelentése alapján most tovább bővülhet a sorozat (ami, ha Harvey Weinsteinen múlik eleve csak egyetlen filmre korlátozódik) – igazodva a tavaly februári bejelentéshez, miszerint az akkor újonnan megválasztott stúdióvezetők, Mike De Luca és Pam Abdy megállapodást kötöttek arról, hogy újabb filmeket készítenek majd a Tolkien-könyvek alapján.

Még nem tudni, miről szól az új Gyűrűk Ura-film

A Warner Bros. Discovery nyilatkozata alapján még homályos, miről fog szólni az új Gyűrűk Ura-film. A rendező és főszereplő személye mellett a kreatív producer (Peter Jackson) és a forgatókönyvírók személye (a franchise korábbi részein is dolgozó Fran Walsh és Philippa Boyens) biztos. Valamint annyi, hogy a film "eddig még el nem beszélt történetszálakat dolgoz fel" és az új film tiszteletben tartja majd Tolkien munkásságát.

A Gollam/Szméagol kettős karakter mindig is lenyűgözött, mert Gollam az emberi természet legrosszabb részét tükrözi, míg a Szméagol vitathatatlanul nagyon szimpatikus. Úgy gondolom, hogy kapcsolatot teremt az olvasókkal és a filmes közönséggel, mert mindkettőből van egy kis darab mindannyiunkban. Nagyon szeretnénk feltárni a karakter hátterét, és elmerülni utazásának azon részeiben, amelyekre a korábbi filmekben nem volt időnk. Túl korai lenne megmondani, ki keresztezi majd az útját, de elég annyit elárulnunk, hogy átvesszük a vezetést Tolkien professzortól

– mondta Peter Jackson a Deadline-nak.