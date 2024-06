Glen Powell megmutatja, hogy a beépített zsaruk átalakulásai Oscar-díjas alakítások

A bérgyilkos, aki nem is volt

Fotó: Netflix

Powell a filmben tehát egy olyan filozófiatanárt alakít, aki mellékállásban a rendőrségnek dolgozik, és bérgyilkosnak adja ki magát, hogy lebuktassa azokat a hétköznapi embereket, akik ki akarnak nyírni valamilyen rokont, szomszédot vagy munkatársat. Ha jól belegondolunk, akkor ez tényleg egy vígjáték, vagy inkább tragikomédia (az akcióvígjáték meghatározás alapvetően hibás, mert nem nagyon van itt akció). A helyzet viszont sokkal inkább egy shakespeare-i tragikomédiába illik. Ráadásul az alkotók a valóságos történetet megspékelték némi fikcióval is, amely egy szerelmi történetben testesül meg. Arról van ugyanis szó, hogy a valóságban is lebeszélt jónéhány tagot a filozófiaprofesszor a gyilkosságok megrendeléséről, leginkább azért, hogy megóvjon olyan embereket, akik nem tűntek gonosznak, csak végtelenül elkeseredettnek. Innen jött az ötlet, hogy akkor szeressen bele a főhős egy lányba, és tegyen meg mindent azért, hogy megóvja őt a börtöntől. Persze akkor van sava-borsa a sztorinak, ha egy igazi rosszlányról van szó, aki tényleg komolyan ölne még maga is. Adria Arjona méltó partnere lett a filmben Glen Powellnek, kettejük párbeszéde akkor éri el a csúcsot, amikor egyrészt beszélnek egymással, amit lehallgat a rendőrség, de közben a mobiljába írt szövegekkel instruálja a férfi a nőt, leírja neki, hogy mit játsszon el, mit mondjon, hogy leplezze a gyilkosságot.

És ez az a pont, amikor megérti a néző, hogy miről is van szó. Itt egy remek színész eljátszik egy filozófiaprofesszort, aki eljátszik egy bérgyilkost, aki eljátssza, hogy nem szeretett bele a lányba. Adria Arjona eljátssza, hogy nem gyilkolt, miközben eljátssza, hogy nincsenek együtt az egyetemi tanárral, aki eljátssza, hogy bérgyilkos, miközben azt is el kell játszania, hogy ő egy fedett rendőr. A nézők pedig eljátsszanak a gondolattal, hogy mennyire jó lenne ezt a filmet színházban is megnézni, és még az se lenne baj, ha egy ügyes kezű dramaturg úgy írná át egy kicsit a mondatokat, hogy minden lehetne még viccesebb is. Volt már erre példa, Molnár Ferenc Játék a kastélyban című darabja (ott is ez van, hogy mindenki eljátssza, hogy eljátszik valamit), amelyet, ha jó ritmusban rendeznek, a hasát fogja mindenki a nevetéstől. Itt most mondjuk azért hasfájást nem kapnak a nézők, de az biztos, hogy nézőcsúcsokat fog döntögetni a nyár folyamán ez a film a Netflixen.

Sommásan: 9/10