A világot egy lágy tekintetű szuperügynök menti meg A lepelben

Már A lepel alaphelyzete is különös. Imogen Salter (Elisebeth Moss), aki a brit titkosszolgálatnak, az MI6-nek dolgozik, egy olyan megbízást kap a francia titkosszolgálattól, hogy kapja el Adilah El Idrissit (Yumna Marwan) és tudja meg tőle, mivel ő egy feltételezett ISIS-vezető, hogy milyen terrortámadást szerveznek a közeljövőben. A szuperkém egy humanitárius szervezet munkatársának adja ki magát, és hogy beférkőzzön a bizalmába segíti az arab nőt Európába jutni. A sorozat úgy kezdődik, hogy próbál megnyílni egymásnak két nő a hosszú kocsiút alatt.

A lepel

Fotó: Disney+

A lepel felvonultatja három ország titkosszolgálatát

A feszültséget az adja, hogy senki nem az a filmben, mint akinek kiadja magát. Az ISIS-vezető a terrortámadás előkészítésén munkálkodik, az MI6-ügynök pedig azon, hogy megtudja, mit hol és mikor terveznek végrehajtani. Mivel nagy a tét, a francia és a brit titkosszolgálat mellett megjelenik az amerikai is, és újabb fordulat a filmben, hogy Imogen Salter velük is elkezdi az együttműködést. A filmnek ezen a pontján a néző számára egy kicsit zavarossá válik, hogy akkor ez a nő most ténylegesen kinek dolgozik, de úgy is lehet értelmezni ezt a helyzetet, hogy azzal is fokozzák a feszültséget, hogy nemhogy a rosszakról nem tudni, hogy tényleg azok-e, de még a jók valódi motivációi is némileg homályban maradnak.

Az már régi nóta, hogy azokban a kémfilmekben, amelyekben több titkosszolgálat is dolgozik egy ügyön, általában nem együttműködve, hanem egymás ellenében próbálják megoldani a helyzeteket. Mintha a verseny fontosabb lenne, mint a kitőzött cél elérése.

A fordulatos forgatókönyvön, és a természetes színészi játékon kívül ki kell emelni, az operatőri munkát. A havas táj fényképezése Coen testvérek munkáit idézik, de a film kapcsán néha a skandináv filmek világa is a néző eszébe juthat.

Kifejezetten üdítően ábrázolja a film Isztambult, bár az is igaz, hogy a Kék mecset és a tengerpart közötti távolságon kívül nem nagyon ment messzebb a forgatócsoport, viszont a film pontosan visszaadja azt a hangulatot, amit az ember egy isztambuli tetőn reggelizve lát. Párizs és London utcáin való akciójelenetek se lépik túl az ezerszer látott turista látványosságok vizualitását, ám az is igaz, hogy a dinamikus kameramozgás és a drónfelvételek váltakozása egyrészt lendületet ad a filmnek, másrészt gyönyörködteti a szemet.