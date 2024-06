A családi konfliktusokból csinálnak tréfát A nagyi örökségének ára alkotói

A nagyi örökségének ára

Fotó: Netflix

Az első rész tragikomikus élét az adja, hogy a szülők nem tudnak leállni a hazudozással, mert annyira élvezik gyerekeik társaságát. A pénz viszont fogy, és a helyzet is egyre tarthatatlanabb. Ám minél nagyobb a baj, annál abszurdabbak és humorosabbak a jelenetek, és a végén már csak kínjában nevet a néző, miközben mélyen átérzi a szülők félelmét és lehetetlen helyzetét, amelybe magukat sodorták.

Fotó: Netflix

A második rész, amelynek nemrég volt a bemutatója a Netflixen, onnan indul, ahol az első befejeződött. Mint minden tisztességes vígjátékban, itt is megvan az isteni beavatkozás az első rész végén. Ha a szülők nem is, de a nagymama csak örökölt egy kisebb vagyont. A filmkészítők, úgy látszik, nem akarják elengedni az alaptörténetet, annyi csavar van a második részben, hogy most már nemcsak a legfiatalabb generáció, hanem a szüleik is a vagyonért küzdenek. Az ugyanis veszélybe kerül, mert megjelenik a színen egy csábító, aki feleségül akarja venni a nagyit. A család viszont azért aggódik, hogy akkor oda lesz a teljes örökség, ezért kitalálják, hogy elteszik láb alól a gaz csábítót.

Fotó: Netflix

Mindez nem kevés humoros jelenetet eredményez, arról már nem is beszélve, hogy teret ad a bravúros színészkedésnek. Antonino Bruschetta alakítja a gaz csábítót, Christian De Sica a gyerekek apját, és Angela Finocchiaro az anyját, akik egészen eszement ötletekkel akarnak nem kevés csapdát állítani a nagyi újdonsült szerelmének. Látszik, hogy mindannyian élvezik, amit csinálnak, türelmesen építik fel a humoros jeleneteket, és kifejezetten jó megoldás, hogy a gyilkosságra való előkészületek során bontakozik ki a szereplők jellemrajza. És ahogy ez az igazán izgalmas vígjátékokra jellemző, már nem is a történet vonzza be a néző figyelmét, hanem az, hogyan alakulnak a családon belüli viszonyok. Ha pedig bárkinek kétsége lenne afelől, hogy mire megy ki a játék, akkor elég csak arra gondolni, hogy a második rész az első résznek egy variációja, tehát akkor lesz happy end, ha az abszurd küzdelem összehozza a családot.

Sommásan: 8/10