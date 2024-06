A nyolcas műsorban a szereplők eladják a lelküket

A nyolcas műsor, amelyet Jaerim Han rendezett, arról szól, hogy nyolc embert elhívnak a Money Game című valóságshow-ba. A közös bennük az, hogy mindannyiuknak nagy szükségük van a pénzre. Mindannyian választanak egy számot, és a számnak megfelelő szobába kell beköltözniük. A szoba teljesen üres, körbe csak betonfalak vannak. Ha száz napig képesek kibírni a sanyarú körülményeket, akkor osztoznak a nyereményen, ami igazán tetemes summának ígérkezik. Percről perce növekszik a birtokukba kerülő pénzmennyiség, persze vásárolhatnak is belőle elengedhetetlen dolgokat, csak minden sokszor többe kerül, mint az üzletekben, és amit megvesznek, annak a szürreálisan magas árát levonják a nyeremény összegéből.

A nyolcas műsorban az idő tényleg pénzt jelent

Már a sorozat elején kiderül, hogy növelhetik is a valóságshowban eltöltött idejüket, például lépcsőzéssel, és mivel a nyeremény összege percről percre növekszik, minden játékos több pénzt vihet haza, ha több időt tölt a teljesen bekamerázott stúdióban. Mindez eddig is szörnyen hangzik, olyan, mintha ezek az emberek önként vonulnának be valamiféle furcsa börtönbe, de a játék ennél sokkal bonyolultabb, és – legalábbis eleinte – sokkal kevésbé átlátható.

Az első igazi sokkot a sorozatban szereplő játékosoknak az okozza, amikor rádöbbennek, hogy az az összeg, amit kapnak percenként, nem ugyanannyi mindannyiuknak. Az egyes kapja a legkevesebbet, a nyolcas a legtöbbet minden játékban eltöltött percért. A nézőben pedig megfogalmazódik, hogy amit lát, az így van az életben is. Az egyik ember többet keres, a másik kevesebbet, és bár itt a véletlenen múlik mindez, mármint azon, hogy melyik számot választotta a játékos, az életben is sokszor a véletlenen múlik mindez. Legalábbis az ember azt gondolja eleinte, hogy olyan ez a játék, mint az élet.

Aztán persze hamar rájönnek a nézők, hogy nem olyan, mert az életben kapott fizetés az esetek döntő többségében függ attól, ki mennyit tanult, ki mennyire tehetséges, szorgalmas és kitartó. Itt erről nincsen szó.

Tehát ez a játék nem az életet modellezi, hanem azt, hogy kiélezett helyzetekben ki az, aki képes embernek maradni, ki az, aki képes szem előtt tartani az erkölcsi törvényeket, és ki az, akinek mindez esze ágában sincs.

Mint minden hasonló jellegű film, ez is azt akarja kihozni, hogy akik több pénzt kapnak percenként hamar elérik, hogy ők dolgoztassák (esetünkben ez lépcsőzést jelent) azokat, akik kevesebb pénzt kapnak percenként. Ám ha jobban odafigyel a néző, akkor itt nem erről van szó, hanem arról, hogy azok, akik valamilyen oknál fogva erőfölénybe kerülnek, egy ideig a többieket dolgoztatják, miközben teljesen felesleges luxuscikkekkel örvendeztetik meg magukat. A sorozatban többször fordul a kocka, míg a legvégén már mindenki eladta a lelkét az ördögnek, azért, hogy plusz időt szerezzenek, szinte nincs olyan dolog, amit be nem vállalnának.