Az Anyai ösztönben pislákol a gázláng

Hitchcock filmjeit azért szereti a közönség, mert szinte minden filmkockájában tapintható a feszültség. Az első perctől kezdve. Ahogy leül a szereplő vagy feláll, ahogy kinyit egy ajtót vagy csak felnéz, ahogy autót vezet vagy bejelentkezik egy motelbe, ahogy a szobában áll vagy kinéz az ablakon, ahogy tétován felmegy a lépcsőn vagy tussol. Akár történik valami, akár nem (és sokszor inkább nem történik, hogy aztán annál meglepőbb legyen az, amikor beüt a baj), a néző izgul, néha retteg, fél attól, hogy történik valami visszafordíthatatlan. Vagy már ott is van egészen a szereplő háta mögött a gyilkos. Vagy az jár a néző fejében, hogy amit a szereplő csinál, abból biztosan baj lesz. Nem is kicsi. Erről szól, a hitchcocki suspense (feszültség). Tehát a rendező nem csak a gyilkosság előtti percekben fokozza a feszültséget, hanem folyamatosan fenntartja. Mindez azért érdekes, mert az Anyai ösztön című film már-már zavaróan sok képet megidéz Hitchcock filmjeiből. És azt gondolja a néző, hogy akkor nemcsak a külcsín, de a belbecs is kidomborodik. Ám arra hiába várt bárki, az Anyai ösztön ezért óriási csalódás, és nemcsak a Hitchcock-rajongóknak.

Anyai ösztön

Fotó: Fórum Hungary

Az anyai ösztön rendezője a látványra koncentrál, a történetmesélésre nem

Benoît Delhomme volt az operatőre és ő is rendezte az Anyai ösztönt, akinek ez az első rendezése, viszont operatőri munkássága nemcsak tetemes, de sikeres is. Hogy csak egy példát említsünk, ő volt az operatőre az Egy nap című filmnek, amely Anne Hathaway egyik legemlékezetesebb alkotása. Ahhoz, hogy egy színésznőt igazán jól, ezernyi arcát bemutatva tudjon fényképezni egy operatőr, ahhoz kissé bele kell szeretnie. Sok példa van erre a filmtörténetben, ilyen például az, ahogyan Hegyi Barnabás fényképezte Törőcsik Marit a Körhintában. Kamerája igazi tündöklő jelenséggé varázsolta az akkor még kevés színészi képességgel bíró főiskolai hallgatót. Bár Anne Hathaway feledhetetlen játéka az érett színésznő tudatosságának bizonyítéka volt az Egy napban, sikeréhez nagyban hozzájárult az, hogyan fényképezte az operatőr. Benoît Delhomme tehát igazán tehetséges, amikor operatőri munkáról van szó, ám a rendezés tekintetében még sokat kell tanulnia.