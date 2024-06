Nyomozó nélküli nyomozás is lehet szórakoztató – Daniel Craig nélkül ejtik tőrbe a gyilkost Az örökségben

A történet főszereplője a milliomos Wladyslaw, aki nemcsak népszerű feltaláló, de híres műsorvezetője is volt egy televíziós játéknak. Azért, hogy a családját újra egyesíteni tudja, megrendezi a saját halálát. Mivel óriási vagyonról van szó, amelybe beletartozik a kacsalábon forgó kastélya és a találmányai után járó jogdíjak is, a végrendeletének felolvasására megérkezik a család apraja és nagyja. Már a közeli benzinkútnál találkoznak, ahonnan autóversenyzésbe kezdenek, mintha az kapná az örökséget, aki a leghamarabb megérkezik. Egyúttal az alkotók megteremtik a film alaphangulatát is, hiszen az egymással rivalizáló családtagok versengése burleszkfilmbe illő mutatvány.

Az örökség

Fotó: Netflix

Az örökség remek nyári szórakozásnak ígérkezik

A legközelebbi humorforrást azok a tekintetek adják, amelyeket akkor láthatnak a nézők, amikor a rövid végrendelet felolvasása során közlik a családtagokkal, hogy Wladyslaw minden vagyonát egy árvaházra hagyja, a találmányai után járó jogdíjak öröklési jogáért pedig egy játék során kell megküzdeni az örökösöknek, ha már ilyen szépen összegyűltek mindannyian. Aztán kiderül, hogy mindez tréfa volt (kivéve a játékot), Wladyslaw megjelenik a színen, és megmagyarázza, hogy azt gondolta, mivel 30 éve nem volt együtt a család, a halálhírére biztosan eljön mindenki. A játékkal pedig az a kimondott célja, hogy újra közel kerüljenek egymáshoz a családtagok. Ám nem kell sok időnek eltelnie, és egy szerencsétlen véletlen vagy egy hirtelen felindulásból elkövetett gyilkosság miatt Wladyslaw meghal.

A film erőssége, hogy megfelelő ritmusban képesek az alkotók adagolni a poénokat. A filmbéli karakterek is jól felépítették. A család, akik a játékban részt vesznek, egy házaspárból (Dawid és Zofia) és két gyerekükből (Jozefina és Henryk), Dawid unokatestvéréből, Nataliából és élettársából, Gustawból áll. Van egy másik unokatestvér is, Karolnak hívják, ahogy partnerét is (úgy látszik a lengyel filmekben is megjelenik manapság a Hollywoodra jellemző kvóta). Dawid tanár, párja Zofia pedig adószakértő. Natália krimiíró, míg Gustaw, a barátja ingyenélő. A két Karol közül az egyik marketinggel foglalkozik egy kisebb cégnél, a másik Uber-sofőr. A filmben, ahogy megismerjük a szereplőket, egyre inkább úgy tűnik, hogy senki sem gyanús. Mindez a vígjátéki vonalat erősíti, mivel egy krimiben az idő előrehaladtával egyre több ember szokott gyanús lenni, nem pedig éppen ellenkezőleg.