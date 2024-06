Baska magyarul beszél: így lehet művészettel feldolgozni a történelmi traumát

Baska magyarul beszél

De visszakanyarodva az édesapámhoz: ő azt vallotta, mondta és tanította, hogy a tehetség: felelősség. Egy művész az alkotásaival hatást gyakorol mások gondolkodására és érzéseire. Az édesapám például azok helyett is beszélt a magyarság második világháború utáni mostoha sorsáról, akik vagy képtelenek voltak erre, vagy nem is szólhattak. A róla készített dokumentumfilmem tulajdkonképpen ennek a mások helyett és másokért is szóra emelkedésnek a folytatása, azzal a felismeréssel, hogy a kitelepítés, a magyarüldözés traumájáról nem lehet eleget beszélni. Van is egy efféle szándék: a beszéd bátorítása. Úgy gondolom, hogy az édesapám megküzdési stratégiáiban sokan ráismerhetnek a sajátjaikra is, miközben az, hogy én másodgenerációsként mesélem el a kitelepítés történetét, talán motiválhatja az idősebbeket arra, hogy bátran beszéljenek erről fiatalabb hozzátartozóikkal, akik erőt meríthetnek szüleik, nagyszüleik történeteiből, és erősödhet a magyarságtudatuk is.

A Baska magyarul beszél most júniusban elnyerte a legjobb rövid dokumentumfilm Magyar Mozgókép Díját. Úgy tudom, hogy a filmmel, illetve az édesapja által írt azonos címmel megjelent könyvvel határon túli körútra is indulnak – épp olyan helyekre, ahol a filmben feldolgozott trauma, de legalábbis a magyarság miatti hátrányos megkülönböztetés sokak számára ismerős, átélt esemény…

Tulajdonképpen ez a Kárpát-medencei turné már el is indult, az első állomása a "kiindulópont", azaz a Felvidék volt. Májusban, Rozsnyón tartottuk a felvidéki premiert, hamarosan pedig erdélyi körútra indulunk: Sepsiszentgyörgyön lesz az első erdélyi bemutató július 9-én. Rendkívül fontosnak tartom elvinni olyan helyekre a filmet, ahol a kisebbségben élő magyarok pontosan értik már a film címét is, mivel akkor is ragaszkodtak az anyanyelvükhöz, amikor ezért hátrányos helyzetbe kerültek, teljes mértékben átérzik annak a jelentőségét, hogy „Baska magyarul beszél”.