Brooke Shields már nem a kék lagúnában úszik, hanem ő a menyasszony anyja

A filmben két konfliktushelyzetet látunk, de úgy tűnik, az alkotók nem tudták eldönteni, hogy melyiket bontsák ki, ezért egyikkel se igazán kezdtek semmit. Az egyik konfliktushelyzetről már volt szó, a házasodó fiatalok szülei küzdenek egymással. A másik konfliktushelyzet arról szól, hogy az esküvőt a menyasszony új munkája miatt élőben közvetítik, ám a szponzorok minden kis részletbe bele akarnak szólni, és ezzel gyakorlatilag teljesen tönkreteszik a házasságra készülő lány életének legszebb napját.

A menyasszony anyja

Fotó: Netflix

A legdurvább beleszólási kísérlet az, hogy az esküvőn felszólaló örömanya nem mondhatja azt, amit akar, hanem a kezébe nyomnak egy előre megírt szöveget, amit fel kellene olvasnia, és amit a reklámszakemberek szerkesztettek össze. Ez a konfliktushelyzet is az egyik pillanatról a másikra oldódik meg, elhangzik a mondat, hogy elég abból, hogy mindenki beleszól mindenbe. És onnantól már nem szól bele senki semmibe, minden szép és jó lesz, ahogy az örömanya is pillanatok alatt rájön arra, hogy a korban hozzá illő férfit kell választania, aki ráadásul olyan szépen zongorázik neki, hogy a néző nem is érti, miért nem él ez a két ember már évek óta együtt. De most az biztos, hogy addig élnek, amíg meg nem halnak.

Sommásan: 5/10