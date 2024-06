A Cápák a Szajnában pontosan az, amit a címe ígér

Steven Spielberg a cápavadászat dramaturgiája tekintetében már lerakta az alapokat az 1975-ös A cápa című filmjével. Azóta a cápavadászat úgy néz ki a filmekben, hogy megjelenik a cápa egy olyan helyen, ahol nem kellene megjelennie, erről tud egy vagy néhány ember, viszont nem történik semmi, mert senki nem hisz nekik. Sőt, a hisztérikus viselkedése miatt, “mindenki jöjjön ki a vízből” vagy “senki ne menjen a víz közelébe” őrültnek nézik. Aztán jön a felkészülés a nagy halvadászatra, a bizonyítékok begyűjtése, hogy tényleg cápáról van szó, eközben persze a hitetlen nagyközönség közül először kevesen, aztán sokan meghalnak, de a végén meglesz a paripa és a fegyver ahhoz, hogy a nagy hal szigonyvégre akadjon. Aztán meg lehet fürkészni a vizet, hogy jönnek-e még vagy vége van a halvadászatnak. A Cápák a Szajnában esetében is ez a dramaturgia, csak mintha az alkotóknak ez nem lenne elegendő, meg mintha manapság az jönne a thrillerek esetében divatba, hogy nyugtalanítónak kell lennie a befejezésnek, így hát nem győzhetnek az emberek, a film végén nincs feloldás, katasztrófa van, de az olyan, amilyet még senki nem látott a földön. Vagy legalábbis Párizsban nem.

Cápák a Szajnában

Fotó: Netflix

Megdöbbentő jelenetekkel sokkolnak a Cápák a Szajnában című filmben

A Cápák a Szajnában az elszalasztott esélyek filmje, mindez annak köszönhető, hogy sok volt az ötlet, de az energia a kidolgozásukra már kevés. Van a filmben tengerbiológus (Bérénice Bejo), akiről csak annyit tudunk meg, hogy már egyszer megélte, hogy rossz döntéseket hozott, és ez nem kevés emberéletet követelt. Aztán róla sokkal többet nem tudunk meg, csak azt, hogy bármikor képes megszállottan fel és alá sétálni a Szajna parton cápákat lesve.

Cápák a Szajnában

Fotó: Netflix

Aztán látunk lelkes természetvédőket is, akik a cápák gyomrában végzik. Leginkább azért, mert mindenáron a cápák megmentésére figyelnek, és nem igazán hallgatnak a józan észre. Vagy a jó szóra. A francia alkotóknak ez valamiféle állásfoglalása is abban a tekintetben, hogy meg kell találni az egyensúlyt a józan ész és a természet védelme között. Aztán van a filmben hős vízi rendőr is. Neki önmagával kell megküzdenie, azzal, hogy korábban gyáva volt, legalábbis ő úgy érzi, hogy gyávaság volt katonaként egy akcióban nem részt venni.