Itt van David Lynch titokzatos új projektje

A legendás rendező, David Lynch egy hónapja jelentette be, hogy valamire készül. Sok rajongója azt remélte, hogy a Twin Peaks című sorozatát folytatja majd, de Lynch valami egészen elképesztő ötlettel, egy zenei albummal rukkol elő, amiből az egyik dalt, és az általa készített klippet is bemutatta most. Mutatjuk.

David Lynch először májusban jelentette be az X-en (az egykori Twitteren), egy 22 másodperces videóban, hogy új projekttel jelentkezik, további részleteket pedig június 5-én fog elárulni. Rengetegen abban bíztak, hogy az eredetileg 1990 és 1991 között sugárzott, majd 2017-ben rebootolt Twin Peaks új évada készül, de június 5-én a rendező meglepő dologgal rukkolt elő: augusztus 2-án jelenik meg a Cellophane Memories (Celofánemlékek) című, Chrystabellel közös zenei albuma. A hírrel egy időben Lynch közzétette az album első dalát, illetve annak általa rendezett videóklipjét. A Sublime Eternal Love című dal enyhén spirituális ballada, olyan sorokkal, mint "Sírva esett le...kiáltva sírt...kiáltott a megértésért...és a zajból átvált a zene".

