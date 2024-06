Egy eszelős amerikai tábornok miatt tört ki a pusztító nukleáris háború

A film végén pedig, amikor minden közös (amerikai-szovjet) igyekezet ellenére kitör a nukleáris világháború, az Egyesült Államok elnökének (Peter Sellers) Németországból "importált" tudományos tanácsadója, az eredetileg Merkwürdigliebének hívott Dr. Strangelove (ugyancsak Sellers) különös mentőötlettel áll elő: mivel a szovjet válaszcsapás, az ellenséges támadás esetén automatikusan működésbe lépő, leállíthatatlan és végpusztulást eredményező Ítéletnapgép egy bizonyos Kobatórium G-vel van felszerelve, amelynek felezési ideje 93 év, csak úgy lehet megmenteni az emberiséget, ha a legokosabbak, legegészségesebbek és leghasznosabbak (akikbe természetesen a jelenlegi, a filmet végig tehetetlenkedő felső vezetés beletartozik, különben nem tudják folytatni a szovjet túlélők elleni versenyt) több száz méter bányákba költöznek, de mindenképpen javasolt, hogy egy férfira minimum 10 nő jusson, de csak a legcsinosabbak, hogy garantálva legyen a népszaporulat és a hatékony munkaerő.

Dr. Strangelove (Peter Sellers)

Kubrick filmje nem csupán az atomverseny, de a hidegháború és az amerikai, illetve szovjet vezetés maró szatírája, amelyben a három szerepben is brillírozó Peter Sellers jóformán a mag- és a korszakra jellemző tudathasadás jelképe: az idegenkéz-szindrómás (azaz a végtagjai feletti uralmat elvesztő), tolószékes, az elnököt olykor akaratlanul is "Mein Führerként" szólító Dr. Strangelove-ként a hatalmi érdekek miatt bűnbocsánatot nyert egykori náci tudósokat jeleníti meg, Merkin Muffley elnökként a nyomás alatt szinte összeroppanó hatalmat parodizálja, míg a film egyetlen józan gondolkodású, a helyzetet átlátó figurájaként, a brit Lionel Mandrake ezredesként a normalitást képviselő ellenpont a Dr. Strangelove őrületében, amelynek középpontjában nem is elsősorban az atomháború, hanem a szexuális és politikai hatalom áll. Persze a Dr. Strangelove világában épp a normális(hoz közelítő) Mandrake-et nevezik "elfajzott perverznek".