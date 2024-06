A rendező, Lucy Forbes (The End of the F***ing World, Bad Cramps, In My Skin, This Is Going to Hurt) és a forgatókönyvíró, Abi Morgan (Shame, The Hour) egy híres bábszínész, Vincent Anderson (Benedict Cumberbatch) és felesége, Cassie (Gaby Hoffmann), valamint a kilencéves fiuk, Edgar (Ivan Morris Howe) történetén keresztül önvizsgálatra és az egymással szembeni előítéletek leküzdésére hangolják a nézőket, számos egyéni és társadalmi szintű morális kérdést vetve fel.

Apa és fia kapcsolata korántsem felhőtlen. Forrás: Netflix

A cselekmény az 1980-as évek New Yorkjába repíti a nézőket. A főhős, Vincent egy zseniális tehetségű bábszínész, aki egy Szezám utcát idéző, Good Day Sunshine! című bábshow sikerei által éli meg kreativitását. A show azonban annyira lefoglalja, hogy semmi másnak helye az életében. Emellett erőszakos, toxikus, bántalmazó természete és alkoholizmusa is hozzájárul ahhoz, hogy feleségével, Cassie-vel – akit Gaby Hoffmann a viszonylag kevés szöveg és jelenet ellenére nagyon hitelesen, kidolgozott színészi alakítással kelt életre –, és a hozzá hasonló kreatív készségeket felcsillantó fiával, Edgarral is rossz a viszonya.

Olyannyira, hogy miután apja visszautasítja, hogy az általa kitalált és remekül kidolgozott szörnyfigura, Eric is életre keljen a Good Day Sunshine! című showban, a kisfiú egy reggel egyedül indul el az iskolába, ahová végül nem érkezik meg. A generációk közötti szakadék problémája emellett Vincent és szülei kapcsolatán keresztül is megjelenik a sorozatban, a férfi ugyanis annyira elhidegült szüleitől, hogy még az Edgar megtalálója számára felajánlott jutalompénzt sem hajlandó tőlük elfogadni.

A szülők kétségbeesetten szeretnék megtalálni eltűnt fiukat. Forrás: Netflix

A cselekmény előrehaladtával aztán Vincent társaskapcsolatai és mentális állapota is tovább romlanak. A fia által rajzolt Eric nevű, kék színű szörny a férfi belső szörnyeinek és önpusztításának megtestesüléseként kel életre, de ezt a misztikus lényt csakis ő láthatja. Szinte megszállottjává válik a gondolatnak, hogy fia visszatér hozzá, ha életre kelti, és a show-ban szerepelteti Ericet.

A családi és egyéni drámák, a függőség és önpusztítás buktatói mellett számos társadalmi szintű konfliktus is megjelenik a sorozatban. A New York-i városvezetésen keresztül a politika visszásságai, a visszaélések és a korrupció jelennek meg, de a rasszizmus, a homofóbia és a pénz uralta társadalom kérdésköre is többször felmerül a sorozatban. Ezt a vonalat elsősorban az Edgar keresésével megbízott nyomozó, Michael Ledroit (McKinley Belcher III) képviseli a szériában. A fekete, meleg, zárkózott természetű férfi – miközben otthon ápolja haldokló társát – nemcsak Edgar, de egy másik, fekete fiú, Marlon keresésébe, illetve a Lux nevű éjszakai klub körül zajló illegális cselekmények felgöngyölítésébe is rengeteg energiát fektet, így ásva bele magát New York vezetőségének és azzal összefonódó alvilágának mélységeibe.