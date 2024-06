Filmes idézetek, amiket mindenki ismer

A hangosfilm hivatalos megszületése – 1927, az Alan Crosland által rendezett A dzsesszénekes című Warner-musical bemutatása – óta, azaz közel 100 éve folyamatosan készülnek olyan nagyszabású filmek, amelyeknek nem csak cselekménye, látványa, művészi mélysége, színészi alakításai stb. váltak a nézők számára emlékezetessé, hanem egy-egy találó, adott esetben a közönséget inspiráló mondata is. A legtöbbet idézett filmes mondatok (akár a film kontextusából kiragadva is, generációkon átívelve, szállóigévé válva) beépültek az egyetemes kultúrába, a modern ember kollektít tudatának részévé váltak. Nem véletlen, hogy a filmes idézetek hivatalos és félhivatalos, illetve rajongói toplistákban jelentek meg – ezek közül most kettőt mutatunk be.

Az Elfújta a szélben több híres filmes idézet is elhangzik

Fotó: MGM

Legjobb filmes idézetek – az amerikai filmintézet szerint

A legjobb filmes idézetek tulajdonképpen már hivatkozási alappá vált, "hivatalos" listáját 2005-ben jelentette be az amerikai filmintézet (AFI), amely százas lista szépséghibája, hogy a kiválasztásra felkért 1500 alkotó, filmtörténész és kritikus kizárólag az amerikai filmekből válogatott, ugyanakkor az is tény, hogy a világ összes filmgyártó országa közül az USA (és azon belül Hollywood) alkotásai érik el a mai napig a legtöbb nézőt nemzetközi szinten, így az amerikai filmekből "érkező" idézetek valóban egyetemes szinten képesek beépülni a köznyelvbe, a mindennapos beszélt és írott nyelv alkalmazott fordulataivá váltak.

Az AFI zsűrijének pedig épp ilyen szempontok alapján kellett kiválasztaniuk a legjobb 100 idézetet: olyan amerikai filmes mondatok (tehát a dalszövegeket kizárták) közül kellett válogatniuk, amelyek kulturális hatása egyértelmű, mivel a nézők már a saját élethelyzeteikben is alkalmazzák ezeket, ugyanakkor az adott mondat alkalmas a filmörökség megelevenítésére is, mivel idézetként azonnal felidézi az adott film emlékét.

Az AFI százas listájából most csak az első 10-et mutatjuk be, de ebből is jól látható, hogy 2005-ben főként olyan filmekből származó idézetek tudtak bekerülni egy efféle listára, amelyek több generáción átívelve valóban be tudtak épülni a "nemzetközi kulturális és társalgási lexikonba", azaz jellemzően az 1930-as és 1970-es évtizedek között készült filmekről és filmes idézetekről van szó.