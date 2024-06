Több mint ötezer kilogramm kokain a tét a Galicia bandáiban

Galicia bandái

Fotó: Netflix

A sorozat mellett szól viszont az, hogyha a szerelmi száltól eltekintünk, akkor látunk egy megszállott nyomozót, aki ráadásul lelkes csapattal is rendelkezik, és megmutatkozik a maga brutalitásában egy olyan világ, ahol a droggal való kereskedelem adja az emberek megélhetését. Izgalmas akciójelenetek sora szórakoztatja a nézőket, és azt is hitelesen mutatja be a film, miért járnak a bűnözők mindig egy lépéssel a rendőrök előtt. Ha a szerelmi románc szereplőitől eltekintünk, akkor a bűnöző bandatagokat és a rendőröket alakító színészek nem is teszik a dolgukat olyan rosszul. Külön ki kell emelni, hogy csodálatos galíciai tájakon játszódik a film, a tengerpartok, a kisvárosok és az éttermek, a szállodák kedvet csinálnak a nézőnek ahhoz, hogy a nyarat ebben a tartományban töltsék. Még az is elképzelhető, hogy ez volt a legfőbb cél.

Sommásan: 7/10