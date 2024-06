A Golden Kamuy egy élőszereplős anime Tarantino stílusában

Golden Kamuy

Fotó: Netflix

Lenyűgöző a havas táj drónokról való fényképezése, a CGI-vel rajzolt medvék és farkasok is hitelesnek tűnnek, több jelenet pedig arról tanúskodik, hogy az alkotók szerették Quentin Tarantino filmjeit. Shigeaki Kubo korábbi alkotásaira is jellemző volt a dinamikus kameramozgás, most is dinamikussá tette a filmet sok kocsizással felvett jelenet révén. Amikor pedig közelharcot látunk, sokkal kevesebb vér folyik, mint a hasonló alkotásokban, ehelyett több a humor, ráadásul csipetnyi önirónia is jellemzi a filmkészítőket.

Az egyik ilyen, amikor főzőműsorokhoz hasonlatosan adja elő az anui lány a mókuscsapdával megfogott mókus elkészítésének receptjét, amelynek neve közösen aprított hús. Mindjárt meg is kéri a fiút, hogy akkor ő is vegyen részt egy kicsit a hús felvágásában, mert így tényleg igaz lesz, hogy felváltva aprítják.

Majd a lány részletesen elmondja azt is, hogyan készül ez a mókushúsleves, bár azért megjegyzi, hogy ők sokszor nyersen szokták megenni. A fiú tehát szívesen kóstolja meg a lány főztjét, a lány viszont nem igazán nyitott a konzerv miszóra, amely szójababból, árpából vagy riszből készült erjesztett paszta, a Japán konyha nélkülözhetetlen ízesítőszere. És úgy tűnik, hogy sem az alkotók, sem a nézők nem tudnak betelni a főzőműsorba oltott kalandfilmmel, egészen biztosan várható az élőszereplős manga-sorozat folytatása. Már csak azért is, mert a hősök még csak az elrejtett arany közelébe se értek a film végéig.

Sommásan: 7/10