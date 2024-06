Kevin Costner pisztolypárbajban menti meg a szép prostituáltat – mozikban a Horizont: egy amerikai eposz

A Horizont: egy amerikai eposz egy négy részből álló western saga első három órás epizódja. A filmet Kevin Costner rendezte, és elvileg ő a főszereplő, de konkrétan a három órás film egyharmadánál jelenik meg a mozivásznon, amikor már egy órája megy a film. Mindez nem véletlen, a három órás mozifilm ugyanis úgy tűnik, hogy, akárcsak egy televíziós sorozat lenne, három filmet rejt magában. Az első óra főszereplői a gonosz indiánok, akik felgyújtanak és lemészárolnak egy teljes western falut. A film első harmadának nagyobbik részét ez a küzdelem teszi ki. Képek révén meséli el Costner a csatát, azt, hogy nincsen abban semmi felemelő, csak vér és izzadság, és félelem a szemekben, és persze nagyon sok családját védő férfi hősies, de igazából teljesen felesleges halála.

A Horizont a klasszikus amerikai western és az olasz spagettiwestern eszköztárát egyaránt használja

Kevin Costner azt nyilatkozta korábban a filmjéről, amelynek megvalósításához elzálogosította vagyonának egy tetemes részét, hogy filmjeinek általában férfiak a főszereplői, de kell, hogy legyen mellettük egy erős nő, és arról is beszélt, hogy minden részben igyekszik bemutatni a női nézőpontokat is. Úgy tűnik, Costner nem beszél a levegőbe, mert az első részben mindjárt négy igazán erős nőt is bemutat. Az első órában egy anyát, aki lányával együtt a ház alatti alagútban bujkál egészen addig, míg el nem tűnnek az indiának, és ki nem ássák őket a házak roncsai között még élő embereket kereső katonák.

A második órában egy női testvérpárt látunk, akik közül az egyik megszökött a rosszfiúktól és most éppen gyerekével bujkál, a másik pedig egy jobb sorsra érdemes prostituált, aki stílusával és szépségével annyira megbabonázza Kevin Costnert, hogy az öreg, pisztolyforgatásban igencsak jártas cowboy mindjárt meg is menti az életét. Mivel a lányra törő gengszter és Costner figurájának párbaja a film csúcsjelenete, igazán megrendezhette volna Costner a párbajra jellemző filmformanyelvi eszköztárral, amely révén fokozni lehet a feszültséget. Itt párbaj helyett inkább kivégzést látunk.