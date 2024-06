Nem meglepő a gyászt bemutató Jó kezekben 2. sikere

Nem csoda, hogy a Jó kezekben első és második része egyaránt a legnézettebb tíz film között van a Netflixen, mert ez az egyszerű török alkotás az egyik legfontosabb kérdést járja körül, mégpedig azt, hogyan dolgozható fel, ha az embernek meghal az édesanyja. Ráadásul itt arról van szó, hogy egy gyereknek hal meg az édesanyja, a nőnél nem sokkal a halála előtt diagnosztizálták a halálos kórt. A film első része arról szól, hogyan rendezi el az anya a dolgait, hogyan készíti fel a kisfiát arra az időre, amikor már nincsen vele. Azt látjuk az első részben, hogyan lehet a lélek erejét felhasználni arra, hogy az utolsó heteket hasznosan töltse el az ember.

Jó kezekben 2.

Fotó: Netflix

A Jó kezekben első része a megbocsátásról, a második a gyászról szól

Valószínűleg senki semmi rosszat nem mondhat arra sem, aki egy ilyen esetben összeroppan, de a film mégiscsak arra helyezi a hangsúlyt, hogy szépen kell meghalni. Ez pedig azt jelenti, hogy el kell rendezni a dolgokat maga körül az embernek, és el kell végezni a két legfontosabb teendőt. Az egyik, hogy meg kell bocsátania azoknak, akik rosszat tettek ellene, a másik pedig az, hogy a nőnek meg kell bocsátania önmagának is. Először is meg kell bocsátania a férfinak, aki nem tartott ki mellette, aki lelépett az első randevú után, másrészt meg kell bocsátania önmagának is, mert eltitkolta a férfi előtt, hogy lett egy közös gyerekük.

Jó kezekben 2.

Fotó: Netflix

Mivel egy romantikus vígjátékról van szó, ezért úgy történnek a dolgok, hogy a férfi az előtt válik apává, az előtt szereti meg a haldokló nő kisfiát, mielőtt megtudná, hogy a saját gyerekéről van szó. A 2022-es első részben tehát az apává válás rögös utját helyezik a középpontba, és meg kell jegyezni, hogy kifejezetten jó megoldásnak bizonyult, hogy szórakoztató, sokszor vicces helyzeteket mutat be a film, amelyet apa és fia megélnek együtt. A kisfiú különböző próbák elé állítja a férfit, amelyek arról szólnak, képes-e megvédeni őt, lesz-e kitartása arra, hogy felnevelje.

Jó kezekben 2.

Fotó: Netflix

Minden film, amely a halált helyezi a középpontjába, az életről szól. A Jó kezekben első részében is azt látjuk, hogy azon felül, hogy az anya megbocsát azoknak, akiknek kell, nem tehet mást, mint időt ad önmagából a két legfontosabb embernek az életében. Időt ad önmagából a fiának, hogy legyen mire emlékeznie, hogy az utolsó pillanatig töltődhessen a kisfiú a feltétel nélküli anyai szeretetből, és időt ad gyereke apjának önmagából, aki olyan szerelmes lesz belé, hogy ez az érzés kitart élete végéig, és erőt ad közös gyerekük felneveléséhez. Az ember, ha szeret, akkor nem adhat annál többet, mint a szeretteivel eltöltött közös idő.