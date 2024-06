A Képességeink határa a kihagyott ziccerek filmje

Képességeink határa

Fotó: Netflix

Valószínűleg sikeresebbek lettek volna az alkotók, ha maradnak az akciófilmnél, és bemutatják azt, hogy a sportolók világában is elképzelhető az, ami a bűnözők világában, hogy vannak olyanok, akik mindenáron győzedelmeskedni akarnak. Még akkor is, ha ezt csalással érik el, még akkor is, ha inkább az öncsonkítást választják.

A film legnagyobb hibája az összeollózott és összecsapott forgatókönyv, valamint az esetlen színészi játék. I. Pánamerikai Bionikus Játékok bemutatása olyan, mintha soha nem a versenyt, hanem mindig csak a verseny beharangozóját látnák a nézők.

Pedig egy olyan akciófilm, amelyben az akciójelenetek szünetében egy sportverseny egyre izgalmasabb pillanatai láthatók, és amelyben nemcsak a testvérpár teljesítményét mutatják be, hanem a többi versenyző küzdelme is kap némi filmidőt, biztosan elnyerte volna a nézők tetszését. A filmbéli testvérpár kimagasló teljesítménye, sőt világrekordjaik is akkor lettek volna igazán értékelhetők, ha képet kapunk arról, mit is jelent ez a verseny, kik indulnak, milyen az a mezőny, amelyben a két nő minden képzeletet felülmúló teljesítményt mutat be. A Képességeink határa tehát a kihagyott ziccerek filmje.

Sommásan: 4/10