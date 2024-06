Sajtreszelővel zúzzák szét a kínos mosolyt a Kinyírni a világotban

Moritz Mohr elsőfilmes rendező nagyon magasra rakta a mércét, úgy döntött, hogy a John Wick-filmek látványvilágához hasonló bosszúfilmet készít. Olyat, amelyben a közelharcok és a zene valamiféle tánckoreográfiává állnak össze. Ráadásul az év legvéresebb filmjének címére is pályázik a Kinyírni a világot, ezért aztán úgy dönthettek az alkotók, hogy mindent, ami komoly sérüléseket tud okozni, bevetnek a verekedések során, beleértve a sajtreszelőt is. Persze látszik az is, hogy próbálnak lavírozni az alkotók az inkább humorosnak szánt véres leszámolások és a nézőtéri felszisszenést kiváltó csúnya sérülések bemutatása között, azért inkább az utóbbi javára billen el a mérleg nyelve.

A film egyrészt megjeleníti a képregények jellegzetes látványvilágát, másrészt olyan érzése is van néha a nézőnek, mintha egy videójátékot látna, ami szintén tudatos vállalás. Persze a John Wick-filmek látványvilágát nem sikerült felülmúlni az alkotóknak, de az is az igazsághoz tartozik, hogy itt inkább a tarantinós vérben tocsogás lett a hangsúlyos. Akcióvígjátékról lévén szó, a film szinte minden közelharcos jelenetében megjelenik valamilyen jobb vagy rosszabb tréfa, a film végi fordulat is igazán meglepő és tényleg nem számít rá az ember.

A főhős egy néma fiú, Bill Skarsgård alakítja, aki rendesen kocka hasúra gyúrta magát, és akciófilmek hőseként az apja, Stellan Skarsgård nyomdokain lépdel, akinek ráadásul volt is egy kicsit hasonló filmje 2014-ben, Az eltűnés sorrendjében. A Kinyírni a világot egy olyan disztópikus lázálom, amelyben őrültek irányítják a világot, és amelyben a vezetők egyike meggyilkolja egy fiú családtagjait, vagy legalábbis minden jel erre utal. Az árván maradt siketnéma fiú életében a fordulatot az hozza, hogy egy sámán veszi szárnyai alá, ő kezd el naponta foglalkozni vele. Hosszú évek alatt megtanítja a közelharc művészetére, a kitartásra, a helyzetek átlátására, a túlélésre, igazi bosszúálló fegyvert farag a fiúból, akinek aztán a bosszú lesz az életének célja.