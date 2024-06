Legjobb amerikai westernek: itt a toplista

Az amerikai filmintézet meghatározása szerint a western olyan filmalkotás, amely "az amerikai Nyugaton játszódik, és megtestesíti a határvidék szellemét, küzdelmeit, valamint megszűnését". A jellemzően a 19. század második felében (az 1849-es kaliforniai aranyláz és a "Régi Nyugat" felszámolását jelző 1890-es népszámlálás közötti időszakban) játszódó westernek Hollywood aranykorának végéig, tehát az 1960-as évek végéig az amerikai szellemiség ősmítoszának, az ismeretlen területek (a "szabad földek") meghódításának, a közösségek létrejöttének, összetartásának és védelmének történetének legfontosabb filmműfaja volt, s bár az 1960-as évek óta (például az olasz "spagettiwestern" hatására is) jelentős változáson mentek keresztül (például épp a mítoszrombolás szemlélete miatt), a legjobb amerikai westernek ma is magukban hordozzák a legfontosabb vadnyugati erényeket, főként a kitartást és bátorságot, amelyek nélkül (legalábbis az amerikai westernek tanulsága szerint) a határvidék nem formálhatta volna az európai telepeseket egységes amerikai nemzetté.

Lehet, hogy Kevin Costner új filmjét is egyszer a legjobb amerikai westernek között emlegetik majd (Horizont: Egy amerikai eposz)

Fotó: Vertigo Média

Bár az 1960-as évek óta sokan búcsúztatták (sőt, temették) a westernt, időről-időre "újjászületik". Legutóbb például a westernrendezőként is elismert, a Farkasokkal táncoló-ért (1990) rendezői és produceri Oscar-díjat is nyert Kevin Costner jelentkezett egy új vadnyugati filmmel: a négy részesre tervezett Horizont: Egy amerikai eposz első, monumentális felvonását a cannes-i filmfesztiválon mutatták be.

A legjobb amerikai westernek – a "hivatalos lista" szerint

Az amerikai filmintézet (AFI) 2008-ban választotta ki azt a 10 alkotást, amelyek (az intézmény tagjai szerint) magas művészi színvonalon inspirálják a nézőt. Miközben a top10-es lista alkotásai a műfaj változását is illusztrálják, az AFI válogatása ugyanis 1939 és 1992 között bemutatott filmekből áll.

A 10. helyre az 1965-ös, Elliot Silverstein által rendezett vadnyugati komédia, a Cat Ballou legendája került, amit már bemutatásának évében klasszikusnak kiáltottak ki a kritikusok. Lee Marvin Oscar-díjat nyert kettős alakításáért: ő játszotta Tim Strawnt, a félelmetes ezüstorrú bérgyilkost, akinek leharapták az orrát, valamint Marvin alakítja Strawn ellenlábasát, az alkoholista és semmirekellő, mégis szeretnivaló Kid Shelleent, aki összefog a címszereplő tanárnővel, Catherine Ballou-val, hogy bosszút álljanak a nő apjának haláláért.