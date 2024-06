Metro-Goldwyn-Mayer: 100 éves Hollywood egyik legsikeresebb stúdiója

Száz évvel ezelőtt, 1924. április 17-én jött létre a Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) filmstúdió, Hollywood aranykorának legsikeresebb filmvállalata, a Metro Pictures Corporation (alapította: Richard A. Rowland és Louis B. Mayer 1916-ban), a Goldwyn Pictures Corporation (alapította: Samual Goldfish, Edgar és Archibald Shelwy 1917-ben) és a Louis B. Mayer Pictures (alapítva: 1918-ban) összeolvadásából – azaz, hasonlóan a szintén idén 100 éves Columbia Pictures vállalathoz, az MGM is több cégből jött létre, és a legtöbb régi filmstúdióhoz hasonlóan ma már egy multi cég, jelen esetben az Amazon tulajdona. Utóbbi persze mit sem változtat azon a tényen, hogy a Metro-Goldwyn-Mayer az amerikai és az egyetemes filmtörténet szempontjából is megkerülhetetlen intézmény: hosszú időn keresztül ugyanis az MGM volt Hollywood leginnovatívabb és legkreatívabb filmstúdiója, híven a híres üvöltő oroszlános logó latin jelmondatához: "ars gratia artis", azaz "művészet a művészetért".

Elfújta a szél: a Metro-Goldwyn-Mayer egyik legnagyobb sikere

Fotó: MGM

Az MGM-nél már a némafilm-korszakban filmtörténeti jelentőségű alkotások készültek – Gyilkos arany (1924), A szél (1928) –, és bár a nagy hollywoodi stúdiók közül itt vártak a legtovább a hangosfilm-gyártással, nagyjából az 1950-es évek végéig az MGM amerikai álomgyár domináns filmgyártó vállalata volt, 1951-ig, amíg a legjobb film díját a stúdió és nem a vezető producer kapta összesen 40 jelölésből 5 alkalommal kapta MGM-alkotás a legjobb film elismerését, ezzel a stúdió Oscar-rekorder.

Egy csodagyerek és egy sztárcsináló üzletember repítette a csúcsra a Metro-Goldwyn-Mayer stúdiót

Már az MGM megalakulásánál is óriási szerepet kapott az 1924-ben 40 éves dörzsölt üzletember, Louis B. Mayer és a Universaltól átcsábított, a produceri sikerei miatt "hollywoodi csodagyerekként" elkönyvelt 25 éves Irving G. Thalberg, aki valóban gyereknek számított a nála általában kétszer annyi idős producerek között.

Az 1910-es években a hollywoodi stúdiókat lényegében olyan mozilánc-tulajdonosok hozták létre, akiknek egyre több filmre volt szükségük, hogy ellássák műsorral a saját, gyorsan bővülő mozihálózatukat. A két nagy magyar stúdióalapító, Adolph Zukor és William Fox példáját a kiterjedt New York-i mozihálózatot magáénak tudható Loew' Inc. tulajdonosa, Marcus Loew is követte, aki 1924-ben felvásárolt két instabil helyzetű stúdiót, a Metro Picturest és a Goldwyn Picturest, majd az ezeknél sikeresebb Louis B. Mayer Picturest, és az egyesített filmgyártó részlegek vezetésével Louis B. Mayert, illetve annak jobbkezét, Irving Thalberget bízta meg.