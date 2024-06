MGM logó: így készült és így változott 100 év alatt a világ leghíresebb főcíme

Nincs mozinéző, aki ne ismerné az idén 100 éves Metro-Goldwyn-Mayer filmstúdió "címerállatát", az üvöltő oroszlánt. Az MGM logó eredetileg nem is az 1924-ben alapított Metro-Goldwyn-Mayer, hanem kicsivel korábban, az óriáscégbe végül beolvasztott Goldwyn Pictures számára készült. Az üvöltő oroszlánt a Goldwyn hirdetési főnökeként is tevékenykedő, Howard Dietz író-rendező-publicista választotta a filmstúdió szimbólumává, ezzel is tisztelgve alma matere, a Columbia Egyetem előtt, amelynek szintén egy oroszlán a jelképe. Közvetlenül az egyetem dala, a „Roar, Lion, Roar” ihlette. Az 1924-es stúdióösszeolvadásokat követően pedig az MGM megtartotta, majd az elmúlt 100 év során tovább is fejlesztette a Goldwyn logóját.

MGM logó: így készült 1958-ban

Fotó: MGM / MGM

Az MGM logó oroszlánja először néma volt, majd a hangja sem volt az övé

A Howard Dietz ötletéből, Lionel S. Reiss festő-grafikus tervei alapján készült oroszlános logó elkészítéséhez összesen nyolc oroszlánt állítottak kamera elé 1916 óta.

Az első, 1917 és 1921 között a Goldwyn Pictures rövidfilmjei előtt megjelent oroszlán nevét nem őrízte meg az emlékezet, csak az 1924-es MGM alapítás óta eltelt 100 év nyolc oroszlánjának neveit lehet tudni. Habár egységesen mindegyikükre Leóként hivatkozik az MGM, volt közöttük Jackie, Bill és Tanner is, viszont az oroszlán eleinte néma volt, hiszen a hangosfilm-korszak csak az 1920-as évek végén kezdődött.

Érdemes megjegyezni, hogy az MGM logó azzal a felirattal lett teljes, amit szintén Dietz talált ki: az Ars Gratia Artis (művészet a művészetért) szlogennel az MGM-filmek művészi minőségét igyekeztek hangsúlyozni.

Az 1924-es stúdióalapítás és az 1928-ban megkezdődő hangosfilm-korszak közötti négy évben a Volney Phifer által idomított Slats nevű, a dublini állatkertben 1919-ben született hímoroszlánt lehetett látni (először a Victor Sjöström által rendezett Aki a pofonokat kapja című 1924-es cirkuszi dráma előtt). Slats olyannyira a némafilm-korszak oroszlánja, hogy az egyetlen az MGM-oroszlánok történetében, amely még csak nem is vicsorog, mindössze a fejét forgatja a szlogenes karikában.