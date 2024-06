MGM Oscar-díjas filmek: a 100 éves stúdió kihagyhatatlan filmjei

Mielőtt rátérnénk az MGM Oscar-díjas filmek bemutatására, érdemes megjegyezni, hogy a legnagyobb figyelmet élvező filmes díj megalkotásában, illetve a díjakat odaítélő szervezet, az amerikai filmakadémia megalapításában is jelentős szerepe van a most 100 éves Metro-Goldwyn-Mayer stúdiónak. Egészen pontosan a stúdióvezető Louis B. Mayer ötlete volt 1927-ben, hogy létrehozzon egy olyan ipari szervezetet, ami összehangolja a filmipari lobbikat, illetve hogy afféle elitklubként díjakat osszanak egymásnak, elismerve az egyes alkotók és filmstúdiók teljesítményét. A díjat, azaz az Oscar-szobrot is az MGM művészeti vezetője, Cedric Gibbons tervezte (a szobor maga George Stanley alkotása), aki aztán 39 jelölésből 11 alkalommal vehette át látványtervezőként az amerikai filmakadémia aranyszobrát. A produceri Oscar-különdíjat, az Irving G. Thalberg-díjat is kiharcoló Mayer 1951-ben tiszteletbeli Oscar-díjat kapott az MGM több mint 25 éven át tartó vezetéséért.

MGM Oscar-díjas filmek: 11 díjával a Ben-Hur Oscar-történelmet írt

Fotó: MGM

MGM Oscar-díjas filmek: 10 klasszikus

Természetesen jóval több Oscar-díja van a Metro-Goldwyn-Mayer filmstúdiónak 10-nél, de most csak a legjobb film kategóriáját vettük alapul, azaz azt a 10 alkotást mutatjuk be, amelyek ebben a kategóriában nyertek 1927, az Oscar-díj alapítása óta (az első díjátadóra 1929-ben került sor). Ráadásul a hivatalos lista szerint az "oroszlános stúdió" nem is 10-szer nyert ebben a kategóriában, hanem 40 jelölésből csupán 9-szer – ennek az az oka, hogy az egyik leghíresebb és legtöbb Oscar-díjat nyert klasszikusért a koproducer stúdió Selznick International Pictures vezetője, David O. Selznick vehette át a legjobb film díját, de ettől függetlenül ez a film már a gyártás évében is az MGM katalógusához tartozott (ennek azért is van jelentősége, mert például az MGM által 1981 óta tulajdonolt United Artists stúdió Oscar-nyertes filmjeit értelemszerűen nem az MGM gyártotta, azaz "illetlenség" lenne az UA korábbi érdemeit az MGM-nek tulajdonítani).

Lássuk a 10 filmet, bemutatásuk sorrendjében: