Itt vannak a streamingcsatornák júniusi bemutatói

A legtöbb bemutató júniusban is a Netflix-en lesz, de tartogat meglepetéseket a többi streaming csatorna is. Az Origo időrendbe szedte, mikor milyen filmet mutat be a Netflix, a Max, a Disney+, a SkyShowtime, az Apple TV+ és a Prime Video.

Június 1.

Netflix

Ophelia (angol, 2018)

Arra már volt példa, hogy két mellékszereplő, Rosencrantz és Guildenstern szemszögéből nézzük végig William Shakespeare Hamlet című drámáját, most egy főszereplő, Ophelia, a dán királyfi felesége szemszögéből látjuk.

Ideje felnőni 2. (lengyel, 2024)

Egy kalandokkal teli nyarat tölt az első részből megismert gamer trió a Tátrában. Az utazás során Waldek megtudja, hogy apja – aki régen elhagyta a családját – a közelben él.

New Amsterdam - Vészhelyzet New Yorkban - 4. évad (amerikai, 2024)

Max és Sharpe egy új, személyesebb dinamikára ébrednek. Iggy egy régi kapcsolatát hívja segítségül, hogy segítsen egy robbanásveszélyes helyzetben a kórházban. Bloom munkába kezd az új sürgősségi osztályos rezidensekkel, Reynolds pedig kínos helyzetben találja magát Dr. Baptiste doktorral és feleségével, Dr. Lyn Malvóval.

Vasököl

Fotó: Netflix

Vasököl (amerikai, 2011)

A Vasököl jövőbeli világában nem emberek boxolnak egymással, hanem óriási robotok mérik össze az erejüket.

Ivócimborák (Szeszfüggők) (amerikai, 2013)

Kate és Luke kollégák egy sörgyárban, egyben barátok is, és mindketten hajlanak arra, hogy együtt éljenek, de mindkettőjüknek már van társa.

SkyShowtime

Az elnök különgépe: Halálos játszma (amerikai, 2024)

Az újonc ügynök az eltérített Air Force One fedélzetén könyörtelenül harcol az energiaüzletet és az elnököt fenyegető terroristák ellen.

Milli Vanilli (amerikai, 2023)

A zenetörténet legnagyobb átveréséről szól a Milli Vanilli története.

Prime Video

Batman: Caped Crusader - 1. évad (amerikai animáció, 2024)

Egy családi tragédia után a társasági életet élő Bruce Wayne Batmanné alakul át. Az igazságért folytatott keresztes hadjárata beláthatatlan következményekkel jár.

Június 2.

Magic Mike utolsó tánca

Fotó: Netflix

Netflix

Magic Mike utolsó tánca (amerikai, 2023)

Steven Soderbergh fülledt hangulatú drámája egy harmadik rész erejéig visszatér. Ebben Magic Mike végleg maga mögött hagyta a showbizniszt, nem hajlandó többet táncolni, a nagy tervei viszont megvalósítatlanok maradtak, így abból próbál megélni, hogy partikon koktélokat kever. Rövidesen azonban egy új dologba keveredik, miután megismerkedik egy milliomosnővel, aki ráveszi, hogy Londonban hozza össze élete legnagyobb műsorát.

A palánk csillagai (amerikai, 2023)

LeBron James és Buzz Bissinger Shooting Stars című könyvének játékfilmes adaptációja, amely a kosárlabda-sztár fiatalkoráról szól.

Június 4.

Netflix

A nagyi örökségének ára (olasz, 2024)

Amikor egy nagymama beleszeret egy kétes szándékú, pimasz udvarlóba, a családja titkos tervet eszel ki, hogy megvédje az életét és az örökségüket.

Június 5.

Netflix

Cápák a Szajnában (francia, 2024)

Sophia, a zseniális tudós megtudja, hogy egy nagy cápa úszik a Szajna mélyén.