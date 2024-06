Itt a legújabb, elit magándiákok életéről szóló sorozat - a Tudd, hogy hol a helyed! sok izgalmat ígér

A nézettségi mutatók alapján a közönség láthatóan vevő az elit intézményekben tanuló gazdag gyerekek történeteit bemutató szériákra. Számtalan nemzet alkotói készítettek már sikeressé vált produkciókat, amelyben egyenruhába bújt, a felső tízezer köreibe tartozó fiatalok játsszák le egymás között gyakran kegyetlen játszmáikat. A Neflix legújabb minisorozata ezúttal a koreai Jooshin középiskola társadalmának titkait tárja a nézők elé. A pénzes családok csemetéi ezúttal is különösen könyörtelenül bánnak a közéjük beszivárgó, szegény családból származó, ugyanakkor tehetséges ösztöndíjas társaikkal. Nekik is van azonban egy erős fegyverük, ami nem más, mint az utcán begyűjthető hasznos élettapasztalat.

A Jooshin Gimnázium diákjainak mindennapjaiba nyerhetünk bepillantást Forrás: Netflix

A nyitójelenet izgalmas pillanatokat ígér: egy fiatal férfi az iskola folyosóin rohangálva azt kiabálja a telefonjába, hogy itt mindenki örült, és megfogadja, hogy leleplez mindent, ami az intézmény falai között történt. A következő pillanatban azonban elüti egy autó, és meghal. Ez a szál azonban – annak ellenére, hogy felkelti a figyelmet, és megfejtésre váró titkokkal kecsegtet – később viszonylag gyorsan elvarrásra kerül, és a romantikus, könnyesen érzelmes szál válik meghatározóbbá, hangsúlyosabbá. Bár fűszerként azért kapunk némi ízelítőt az intézményen belüli zsarolásokból, korrupciókból is.



Mindezeket az egyik főszereplő, Kang Ha – akit a Crash Course in Romance című produkcióból is ismert Lee Chae-min alakít – igyekszik felgöngyölíteni. A fordulatokban bővelkedő cselekmény során kiderül az is, hogy a látszólag naivnak tűnő cserediák – akit egyébként szoros kötelék fűz az első jelentben balesetben meghalt fiatal férfihoz – sok titkot rejteget széles mosolya mögött.

A sorozat két másik főszereplője Kim Ri-an (Kim Jae-won), az iskola tulajdonában lévő Jooshin Group nevű vállalat gazdag örököse, aki kiemelt helyet foglal el az iskolai hierarchia csúcsán, illetve barátnője, Jung Jae-i (Roh Jeong-eui), aki a Jooshin Grouppal rivális cég tulajdonosának lánya. Hamar fény derül arra is, hogy kettőjük kapcsolata cseppet sem zökkenőmentes, és a lány a Kaliforniában töltött nyári szünet alatt fel sem vette a kapcsolatot a fiúval, akit előkelő státusza persze gyorsan kapóssá tenne egy végleges szakítás esetén.