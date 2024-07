Újra leordítja az emberek fejét a Beverly Hills-i dumagép, Eddie Murphy az új filmjében

Beverly Hills-i zsaru: Axel Foley

Fotó: Netflix

Fontos megjegyezni, hogy a nézők már akkor mosolyognak, amikor felcsendül az ikonikus filmzene, a Beverly Hills-i zsaru egyszerű, de felejthetetlen dallama, amely arra utal, hogy ez az utcakölyökből nyomozóvá lett fiatalember újra akcióba lendül, és ilyen esetekben általában akkora felfordulást okoz, amekkorát el sem tudunk képzelni. És ez a lényege ezeknek a filmeknek, a felfordulás, ez különbözteti meg a Beverly Hills-i zsarut minden más akciófilmtől, hogy az akciójelenetek során az izgalmak mellett óriási felfordulást kap a néző. Nekimennek mindennek, felborítanak mindent, és valahol mindenki tudja, hogy ez már nem reális, hanem éppen hogy megmosolyogtató.

Beverly Hills-i zsaru: Axel Foley

Fotó: Netflix

És mivel a mai néző már sokkal több tartalomhoz szokott az akciófilmekben is, egy apa-lánya kapcsolat konfliktushelyzeteivel spékelik meg az alkotók a filmet, amely remek ötletnek bizonyul.

Mert a közönség a film felétől már nem azért drukkol, hogy elkapják a rosszfiúkat, hanem sokkal inkább azért, hogy sikerüljön újra meghódítani Axel Foley nyomozónak a mára már felnőtt ügyvédnővé lett lánya szívét, aki igencsak zokon veszi, hogy az apja nem foglalkozott vele évekig.

És tudjuk jól, hogy nem lesz elegendő, hogy Eddie Murphy által egészen hitelesen alakított elkeseredett apa ahányszor csak lehet megmenti a lánya életét, mert itt most nem hősnek kell lenni, hanem embernek, és azt, hogy bocsánatot is tudjon kérni az önfejű szuperzsaru, nagyon hosszú ideig kell tanulnia. Mindenesetre jó, hogy elkészült a negyedik rész, ahogy a Bad Boys nemrég bemutatott negyedik részéről is ezt már megírta az Origo. És nemcsak azért mert a múltat nem eltörölni kell, hanem átörökíteni, hanem azért is, mert ezekben a régi akciófilmekben soha nem vonta senki kétségbe a legfontosabb hagyományos értékeket.

Sommásan: 8/10