Nicole Kidman és Zac Efron egymásnak esnek a Családi afférban

Mindig szórakoztató, ha Hollywood önkritikát gyakorol, és bemutatja, milyen mértékű tud lenni a nyegleség és a hisztéria színészberkekben. Zac Efron egy olyan sztárt alakít a Családi affér című filmben, aki néha arra kéri a fiatal asszisztens lányt, aki neki dolgozik, és akinek azt ígérte, hogy a producere lehet, hogy tisztítsa meg a levegőt, de azonnal. Aztán arról is szó van, hogyha valamit elront, akkor hosszú bocsánatkérő levelet kell írni, de az emberek közé és a tisztítóba is az asszisztens lány jár helyette, nehogy felismerje valaki és hozzászóljon.

Fotó: Netflix

A Családi affér könnyed nyári szórakoztató film

Zac Efront nemrég láthatta a magyar közönség a Vaskarom című filmben, amely a leghíresebb amerikai pankrátor család életét mutatja be, és amely miatt kifejezetten izmosra gyúrta magát, ezért most ebben a filmben Nicole Kidman oldalán egy igencsak kigyúrt férfi látható. Nem ez az első közös filmjük, de egyértelműen mindenki azt mondja kettőjük viszonyáról, hogy van benne kémia. A film kifejezetten könnyed nyári szórakoztató kategóriába tartozik, mert az igazi drámai jeleneteket kibomlásuk pillanatában elengedik az alkotók.

Fotó: Netflix

Nagy hangsúlyt fektetnek viszont arra, hogy bemutassák, mennyire megrázó egy húszas éveiben lévő lánynak az, ha az anyja viszonyt kezd a lány főnökével, esetünkben a hollywoodi sztárral. Már-már burleszkbe illő jelenetek révén tudatják a nézőkkel, hogy nagy a baj, mert teljes lett a bizalomvesztés anya és lánya kapcsolatában.

A film érdemei között meg kell említeni, hogy Joey King által alakított lány komoly személyiségfejlődésen megy keresztül, ami azért szükséges dramaturgiai szempontból, hogy a film végére képes legyen elfogadni azt a tényt, hogy halott édesapjának a helyére léphet más is édesanyja szívében.

Fotó: Netflix

Nemcsak a valóságban, a filmben is komoly korkülönbség van Nicole Kidman és Zac Efron között, temérdek humoros jelenetben is utalhatnának erre az alkotók, a korkülönbség okozta különböző nézőpontok sok vicces élethelyzet alapját képezhetnék, mégis a nézők figyelmének középpontjába a húszas éveiben járó fiatal felnőtt lány panaszai kerülnek, amely egy idő után némiképp kezd fárasztó lenni. A romantikus komédia műfajára jellemző dramaturgiai helyzetek bemutatása révén viszont jó ritmusban halad a film a kiszámítható és a nézők által elvárt befejezés felé, miközben átfuthat az is a közönség fején, milyen jó lenne kicsit többet tudni Nicole Kidman és Zac Efron figurájának élettörténetéről, bár az is igaz, hogy kicsit sem lenne jobb a film, ha mélyebbek lennének a karakterek. Egy vígjáték minőségét ugyanis nem a tartalom, sokkal inkább a jó és dinamikus ritmus révén tartjuk jónak, rossznak vagy közepesnek. Itt pedig jó ritmusérzékkel bírnak az alkotók.