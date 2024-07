Top 10: harc, zokogás és tragédia - a legjobb filmek az olimpiáról

A München azt a titkos izraeli különítményt követi nyomon, amely a müncheni mészárlással gyanúsított 11 palesztin felkutatását és likvidálását kapta feladatul, de Spielberget elsősorban nem az akció érdekelte, hanem az, hogy milyen személyes áldozatokat követelt ez bosszúhadjárat a résztvevőktől, különösen annak vezetőjétől. A főként Budapesten forgatott film hitelességét Izrael tagadja, az izraeli legfelsőbb bíróság ugyanis kimondta: a München alapjául szolgáló regény szerzője, George Jonas (Jónás György) nem tartozott a Moszad állományába, így információi sem lehetnek a megtorlásról, amelyet a bíróság szerint nem is a Moszad követett el, ráadásul Spielberg a forgatás előtt egyetlen áldozat családját, egyetlen illetékest sem keresett meg, ami önmagában nagy botrányokat váltott ki – ennek ellenére a München izgalmas módon mutatja be a terrorizmus elleni harcot és a résztvevők önmaguk ellen is viselt lelki háborúját egy olyan olimpia kapcsán, amelynek minden egyéni és csapatsikerére rányomta a bélyegét a Fekete szeptember elnevezésű palsztin csoport támadása, amelynek során tucatnyi izraeli sportoló veszítette életét.

Szabadság, szerelem (2006)

A Goda Krisztina rendezésében, Andy Vajna produceri felügyeletével, Joe Eszterhas, Gárdos Éva, Bereményi Géza és Divinyi Réka forgatókönyvéből készült Szabadság, szerelem megrázó drámában meséli el az 1956-os szabadságharcot, illetve a magyar vízilabda-válogatott történelmi helytállását az 1956-os melbourne-i nyári játékokon (amelyet az ausztrálok november-decemberben rendeztek meg).

A döntőben a magyar válogatott 2-1-re győzte le a jugoszlávokat, de nem a döntő, hanem a filmben is részletesen bemutatott, 1956. december 6-án lezajlott magyar-szovjet mérkőzés, a " melbourne-i vérfürdő" lett a vízilabda történetének legemlékezetesebb összecsapása: az egy hónappal az 1956-os szabadságharc leverését követően megrendezett negyeddöntőben a két válogatott között a politikai feszültség is pattanásig feszült, nemcsak a medencében, de a lelátón is: a tömeg kezdettől tüntetően a magyar csapatot biztatta, és a szovjetek minden megmozdulását hatalmas füttyszó kísérte. Végül 4-0-s magyar vezetésnél a szovjet center, Valentyin Prokopov elvesztette a fejét és megpróbálta könyökkel szerelni az őt erősen fogó Bolvári Antalt, de helyette az érkező Zádor Ervin arcát találta el, akinek az arcán felrepedt a bőr, a vére pedig pillanatok alatt vörösre színezte a medencét. A sérülése miatt lecserélt, véres testű Zádor fényképe bejárta a világsajtót, túlmutatva a sporton, mintegy az 1956 utáni szovjet megtorlás jelképeként – a nagyszerű Szabadság, szerelem is ennek megfelelően nem "csak" sportfilm, de elsősorban 1956-os történelmi dráma.