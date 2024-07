A Játékest olyan, mint a Teljesen idegenek paródiája humorérzék nélkül

Játékest

Fotó: Netflix

Ami elszabadul, az az erőltetett poénkodás és szerencsétlenkedés. A lány előző pasija be akarja bizonyítani, hogy ő mindenben jobb, mint az új, aki viszont annyira ügyetlen, hogy még a házigazda különleges madarát is kiengedi véletlenül a kertbe. Aztán van a filmben puskával rohangáló szomszéd is, és mivel nem értették az alkotók, hogy a Teljesen idegenek sikere az egy térben egymással beszélgető és egymás után lebukó emberek reakcióiban rejlik, ezért kiviszik a szereplőket új helyszínekre, a kert után még az állatkertbe is, ahol az oroszlán barlangja elé mászik le az egyik szereplő, hogy megmentse a másikat, aki nincsen ott, mert elment egy italautomatához, és amikor megérkezik, nem érti, hogy mi történik, ahogy ezzel a néző is így van, mert érthetetlen, miért rabolják az idejét ilyesfajta sületlenségekkel.

Fotó: Netflix

A német film legfőbb hibája, hogy nem tudnak a forgatókönyvírók életet lehelni a szereplőikbe. Attól, hogy valakinek volt egy régi szerelme, majd most van egy új, még nem kezd működni egy történet.

Múlt és gyökerek nélküli hősökkel nem igazán lehet párkapcsolati problémákon rágódó filmet készíteni, mert nem értik a nézők, miért ügyetlenkednek a hősök, mik azok a személyiségvonások, amelyek révén csetlenek és botlanak az életben.

Így viszont egy kicsit sem vicces mindez, mert ha a nézők nem értik a szereplőket, ha nem tudnak azonosulni velük, akkor se meghatódni, se nevetni nem tudnak rajtuk. Ilyenkor csak kínosan mosolyog az ember, és igyekszik elfelejteni ezt az élményt, amilyen gyorsan csak lehet.

Sommásan: 2/10