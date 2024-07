A szakadék széléről hoz vissza embereket egy rocksztár a Kapj el, ha zuhanok című filmben

A Kapj el, ha zuhanok úgy kezdődik, hogy egy rocksztár (Harry Connick Jr. alakítja) a festői ciprusi tengerpartra költözik, ahol megvásárol egy sziklán álló házat. A nyugalma egészen addig tart, amíg nem jön egy ember, aki némi hezitálás után leugrik a szikláról. A megrázó élményt aztán csak fokozza az információ, amely szerint ez itt bevett szokás, ezen a vidéken, aki öngyilkos akar lenni, az erről a szikláról ugrik a mélybe. A történet onnantól kezd izgalmas lenni, amikor a kiégett rocksztár nem úgy dönt, hogy veszi a nyúlcipőt, majd olyan messzire menekül, amilyen messzire csak tud, hanem úgy, hogy helyre teszi a dolgokat. Amikor valaki a sziklához közelít, elkergeti, majd egy kerítés megépítésébe kezd, amely elzárja a leugrás lehetőségét, bár azért tegyük azt is hozzá, hogy a csodálatos kilátást is a tengerre.

Kapj el, ha zuhanok

Fotó: Netflix

A Kapj el, ha zuhanok könnyed hangnemben szól kőkemény témákról

A cím is erre utal, zuhanó embereket kell elkapnia a zenésznek, de hamar kiderül, hogy neki is szüksége lenne némi lelki támaszra, ám az is igaz, hogy az, aki tudja, mi a valódi lelki szenvedés, készségesebben segít embertársain. A kerítés nehezen készül, viszont kiderül, hogy élete nagy szerelme, aki hirtelen és magyarázat nélkül tűnt el az életéből, ugyanitt él, körzeti orvos, van egy lánya, aki szintén zenész, ráadásul a tehetségnek sincsen hiányában.

Az alkotás sok fordulata kiszámítható, ám a hasonló jellegű filmekhez képest, sokkal több erénnyel bír. Az egyik, hogy hitelesek a színészi játékok, ráadásul, a forgatókönyv is életszerű, a párbeszédek sem nyögvenyelősek, az operatőr pedig nem kevés alkalommal örvendezteti meg a nézőket a ciprusi tengerpart látképével, vagy éppen egy-egy hangulatos kisváros pezsgő életét is képes úgy fényképezni, hogy a nézők arcára mosolyt csal a látvány.

Az megint csak más kérdés, hogy amint megjelennek a szereplők a képernyőn, szinte azonnal összeáll a kép, itt a főhős nem a rocksztárok zűrös életének megpróbáltatásait fogja kipihenni, hanem szembe kell néznie azzal, hogy van egy lánya, aki nélküle nőtt fel. A konfliktus gerincét az adja, hogy még csak lehetősége sem volt a zenésznek jobb emberré válnia, mert az immár felnőtt korba lépett lányáról ezidáig mit sem tudott.