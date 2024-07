Legjobb amerikai horrorfilmek: itt a toplista

Meghatározása szerint a horror olyan filmes műfaj, amely a szórakoztatás igényével félelmet vagy undort igyekszik kiváltani a közönségben. Japántól Angliáig, Franciaországtól Koreáig jóformán minden filmgyártó országban készülnek horrorok, de kétségkívül Hollywood uralja a horrorfilmek piacát is, ezért összeállításunkban (hasonlóan a westernfilmes összállításhoz) a legjobb amerikai horrorfilmek listáját mutatjuk be.

A Ragyogás előkelő helyen szerepel a legjobb amerikai horrorfilmek listáin

Fotó: Warner Bros

Az amerikai filmintézet (AFI) Hollywood fennállásának 100-ik évfordulójára időzítve több listát is készített neves alkotók, filmszakértők bevonásával, ezek között volt olyan, amely műfajonként a legjobb 10 alkotást sorolta fel, de a műfajok közül hiányzott a horrorfilm, mintha megfeledkeztek volna a híres és ma már klasszikus rémfilmek, a Universal-horrorok (amilyen például a hollywoodi horrordivatot elindító Drakula is) sikeréről, amelyek komolyan hozzájárultak Hollywood felemelkedéséhez, ráadásul művészi erényeknek sincsenek híján.

A látszat csal, az AFI nem feledkezett meg a horrorról, csak épp nem szentelt a műfajnak külön toplistát, de a 100 év 100 borzongás elnevezésű AFI-listára a rengeteg thriller mellé tucatnyi hamisítatlan horrorfilm is felkerült. Ennek alapján most 15-öt mutatunk be a felsorolt filmekből.

A legjobb amerikai horrorfilmek – az amerikai filmintézet szerint