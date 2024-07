Persze egy bővített listán helyük van, márpedig ilyen bővített listát csak 2024-ben készített például a Collider, az IGN, a Time Out és a Rolling Stone magazin is, ráadásul nem csak az amerikai filmekre szorítkozva, hanem az európai és az ázsiai sci-fikből is szemezgetve. Ha ezt a három összeállítást vesszük, szembetűnő a 2001: Űrodüsszeia előkelő helyezése, amely film az AFI listáján az első helyen szerepel. A Rolling Stone-nál, a Time Out-nál és az IGN-nél is, de a Collider is a harmadik helyre sorolja (a Szárnyas fejvadász és az 1927-es német Metropolis mögött).

Tulajdonképpen az 1970-es évek óta nem létezik olyan sci-fis lista, ahol Kubrick filmje ne lenne benne az első három film között, de az összállítások szerzői, szerkesztői sokkal inkább az első helyre sorolják.

Nem véletlenül: az Arthur C. Clarke történetéből készült 2001: Űrodüsszeia nem csupán a sci-fi, de az egyetemes filmművészet egyik legtöbbet értelmezett alkotása, amelyet szinte felmérhetetlen hatású mesterműként tart számon a filmtörténet és a modern filmelmélet (2022-ben a neves brit filmes szaklap, a Sight&Sound által felkért rendezők egyenesen minden idők legjobb filmjének választották meg, a 480 rendező között olyan alkotók szavaztak rá, mint Martin Scorsese, Edgar Wright, Joachim Trier, Olivier Assayas, Atom Egoyan, Richard Kelly vagy Gaspar Noé).