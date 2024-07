Mesterséges intelligencia a moziban: fantazmagóriák és valódi veszélyek

Bár a technofóbia témája már jóval Asimov előtt megjelent a sci-fiben – a már említett Metropolisban a fénytől elzárt munkások gépeket rombolnak, és elpusztítják az őket uszító robotnőt is –, mégis a Robbie alapozott meg az olyan, robotellenes hangulatot bemutató filmeknek is, mint a Transzcendens (2014, r.: Wally Pfister), a Szárnyas fejvadász 2049 (2017, r: Denis Villeneuve) vagy legutóbb Az Alkotó (2023, r: Gareth Edwards).

Az Én, a robot ember ellen forduló csúcsszámítógépes jövőképénél rémisztőbben realistább képet festett egyébként a szuperszámítógépek öntudatra ébredéséről egy 1970-es film, a Dennis Feltham Jones 1966-os regényéből készült Colossus: The Forbin Project (r.: Joseph Sargent). Ebben a lehetséges atomapokalipszist vizionáló sci-fiben a NATO nukleáris fegyverrendszereinek irányítására épített számítógép, a Kolosszus önhatalmúlag összekapcsolódik a Szovjetunió védelmi szuperszámítógépével, a Védelmezővel. A teljes atomarzenált aktiválni képes két számítógép létrehoz egy csak számukra érthető kommunikációs nyelvet, blokkolva a tervezők számára is a külső beavatkozást, azaz teljesen kizárva az emberi irányítást, majd a nukleáris fegyverekkel sakkban tartva a világot, arra kényszerítik az emberiséget, hogy visszaállítsák a civilizáció fejlődését a békés irányba. Vagyis, a két komputer úgy okoskodik, hogy a folyamatos atomfenyegetettség jót tesz az emberiségnek.

Nyilvánvaló, hogy az öntudatra ébredő gépek veszélye (egyelőre) nem fenyegeti az emberiséget, de az AI-kutatás felgyorsulásával egyre többen mutatnak rá, hogy az intelligens szoftverek olyan mértékben jelentek meg az életünkben, hogy észre sem vesszük, mennyire megbízunk az ezek által elénk tálalt információkban.

A holtak feltámasztása és más lehetőségek a mesterséges intelligencia használatára a filmiparban

Az Origo is beszámolt arról, hogy egy háborús dráma kedvéért CGI segítségével "támasztanák fel" a tragikusan rövid életű, 1955-ben 24 éves korában autóbaleset következtében meghalt James Deant. Efféle utólagos CGI-színészetre már korábban is volt példa, amikor Paul Walker hirtelen halála miatt komputer generálta képek segítségével fejezték be a Halálos iramban 7.-et (2015, r: James Wan), azóta pedig a CGI-fiatalítás is bekerült a filmesek repertoárjába (Az ír, Indiana Jones és a sors tárcsája), tovább finomítva annak a lehetőségét, hogy néhány felvételből teljesen új képsorokat lehessen előállítani, ráadásul az efféle képalkotásban valóban komoly szerepet kapnak a bonyolult számítások elvégzésére képes komputerek és intelligens programok.

A számítógéppel megfiatalított 80 éves Harrison Ford az Indiana Jones és a sors tárcsája című filmben

Fotó: Fórum Hungary

Nem egy színész fejezte ki aggodalmát az egyre gyakoribb "mesterséges színészettel" kapcsolatban, attól tartva, az okos gépek segítségével olyan filmek születhetnek, amelyekben egyre kevesebb feladat jut a valódi színészeknek, mert a számítógép néhány fotó és hangminta alapján "eljátssza" helyettük a szerepet. Részben az efféle aggodalmakra ráakaszkodva több Marvel-film rendezője, John Russo nemrég úgy fogalmazott, szerinte 2025-re a mesterséges intelligencia képes lesz teljes értékű filmeket létrehozni.

Persze, a képalkotásban a mesterséges intelligenciát emberek irányítják, és eleve emberi "hozott anyagból", de van már nem egy példa arra is, hogy egy rövidfilmben minden egyes felvételt egy képalkotásra tervezett mesterséges intelligencia generált. Például a The Frost című 12 perces kisfilm, amelyet 2023 júniusában tett közzé a Waymark úgy készült, hogy a cég egyik vezető producere, Josh Rubin által írt szkriptet betáplálták az OpenAI képalkotó modelljébe, a DALL-E 2-be és miután kiválasztották a modell által készített képek közül azokat, amelyekkel elégedettek voltak, a modellel legeneráltatták a mozgást is.

A The Frost láttán persze még nehéz elképzelni, hogy igaza lesz Russónak és két év múlva már olyan, AI által készített nagyjátékfilmeket nézünk, amelyek az emberi kreativitás termékével egyenértékűek, de azért az sem véletlen, hogy a mesterséges intelligencia által generált képsorok elképzelhető veszélyeire már a Fekete tükör című Netflix-sorozat új évadának egyik epizódja is felhívja a figyelmet.

A Joan szörnyű című részben ugyanis egy népszerű streaming-szolgáltató kezdi közvetíti egy borzalmas nő hazug életét, pontosabban a mesterséges intelligencia segítségével újragenerálva élete eseményeit – ami az ún. deep fake videók egyre nagyobb fejlettsége mellett (vagyis hogy a valóságban dokumentált eseményeket a hamisított képsoroktól szinte már lehetetlen megkülönböztetni) nem is tűnik akkora túlzásnak.

De nem csak a képalkotásban jut egyre nagyobb szerephez a mesterséges intelligencia Hollywoodban. A nagy amerikai filmstúdiók már néhány éve használ olyan intelligens programokat, amelyek a betáplált adatok (forgatókönyv, szereposztás, rendező, operatőr és egyéb stábtagok) alapján részletes elemzést készít arról, hogy egy film sikeres lesz-e, vagy sem. A Cinelytic és hasonló elemző programok természetesen nem képesek kreatív döntéseket hozni, csak segítenek a producernek eldönteni, érdemes-e leforgatni egy filmet, és ha igen, akkor milyen stábbal.

Az efféle elemzőprogramok algoritmusai elsősorban múltbéli adatok és információk alapján tudnak dolgozni, a közönségízlést is a múltbéli sikerek alapján "kalkulálják bele" a várható sikerbe (például a Rotten Tomatoes-hoz hasonló véleményaggregátorok eredményei alapján).

És hasonlóképp az emberi intelligencia által létrehozott szövegminták alapján dolgoznak a szövegeket előállító AI-programok is. 2014-ben még nevetség tárgyává vált (és eleve ezzel a szándékkal készült) az a kisfilm, amelynek forgatókönyvét egy csevegőprogram segítségével írták, és amely úgy kezdődik, hogy a rendező felszólítja a programot, hogy írjanak együtt egy filmet, mire a program megkérdezi: miről szóljon a vers...

Egy évtized elteltével azonban a mesterséges intelligencia már jóval kerekebb történeteket képes összeollózni az emberi intelligencia adatbázisaiból, nem véletlen, hogy a 2023-ban 153 napig sztrájkoló amerikai forgatókönyvírók szövetségének (WGA) egyik követelése az volt a nagy stúdiók felé, hogy Hollywoodban a jövőben ne írhasson a ChatGPT-hez hasonló mesterséges intelligencia forgatókönyvet.

A szeptember végén lezárult sztrájk kialkudott eredményei között így végül az is szerepel, hogy a mesterséges intelligencia nem írhat vagy írhat át irodalmi anyagokat, és az általa generált anyagok nem minősülhetnek forrásanyagnak, továbbá egy forgatókönyvíró dönthet úgy, hogy mesterséges intelligenciát használ az írási folyamathoz, de csak a stúdió engedélyével, ugyanakkor a stúdió nem kötelezheti az írót AI használatára, és minden esetben köteles közölni a forgatókönyvíróval, ha egy ötletet vagy szöveget mesterséges intelligencia generált.

A mesterséges intelligencia veszélye nagyon is reális a forgatókönyvek (főleg a sorozatok) esetében, mert bár a gép számos hibát vét, de egy stúdió számára olcsóbb lehet egy nyelvi lektor megfizetése, mint a forgatókönyvírónak járó jutalék. Azaz, az amerikai forgatókönyvírók sztrájkja rávilágított, hogy a mesterséges intelligencia már nem csak témaként, hanem előállítóként is egyre komolyabban jelen lehet Hollywoodban. Az egy másik, komoly, de sokkal inkább esztétikai és nem technológiai probléma, hogy az elmúlt években tucatjával érkező szuperhősfilmek zöme eleve olyan, mintha nem ember alkotta volna.