Repülő tehén nélkül is szédületes lett a legújabb Twister-film

A legújabb Reggeli kávé filmes podcastben arról beszélget a két filmkritikus, Csejk Miklós és Oszlányi Gyöngyvér a Twisters – Végzetes vihar című film bemutatója kapcsán, miben különbözik és miben hasonlít az 1996-os Twister a most moziba került verziótól. Szó lesz arról, hogy mit jelent a twister(s) szó és milyen állatok hullanak az égből a Twister-filmekben.

Steven Spielberg milyen szerepet játszik a filmekben és melyik volt a legújabb részben az a jelenet, amely olyan, mintha ő rendezte volna.

Helen Hunt játszik jobban az 1996-os filmben vagy Daisy Edgar-Jones a mostani verzióban.

melyik film tartalmat több tudományos magyarázatot.

milyen filmet vetítenek a moziban, amely a tornádó útjában áll.

miért volt nyereségesebb az 1996-os Twister, mint például az 1996-os Mission: Impossible.

hány kilogrammos tárgyakat képes felemelni egy közepes tornádó.

eredeti tornádókat fényképeztek a Twister-filmekben, de azért sok volt a számítógépes trükk is.

képeznek-e a valóságban is tornádóvadászokat.

mi a legnagyobb baki az 1996-os Twisterben, ami ráadásul egy repülő tehénnel kapcsolatos.

miért nevezik Dorothynak a mérőműszert, mi köze van Óz, a csodák csodájának a tornádókhoz.

mi a Twister-filmek sikerének titka.

