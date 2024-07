Négy epizódot kellett várni rá, de végre megérkezett az akció a Sárkányok házába

A Sárkányok háza (House of the Dragon) nem azt a feszes, jelenetről-jelenetre feszültséget keltő dramaturgiát követi, mint ami az eredeti Trónok harcát (Game of Thrones) jellemezte. Ez talán a jól kiépített rajongói bázis miatt van, akik a miliő, a felépített világ miatt úgyis meg fogják nézni a prequelt. Vagy talán azért, mert kevésbé jól megírt karakterek kevéssé részletes történeteiből kell kihozni az évadnak megfelelő epizódszámot.

Daemon herceg progresszív, ám megkérdőjelezhető módszerekhez folyamodik az új évadban. Fotó: themoviedb

Ezt láthattuk az első évadban is, ahol csak az utolsó pár rész hozott igazi akciót. És ugyanezt kapjuk eddig is. Az ármánnyal, konspirációval önmagában nem is lenne baj, hiszen izgalmas kitalálni, ki ki előtt jár két lépéssel. Mivel azonban nem látunk olyan agyafúrt karaktereket, mint amelyeket megismerhettünk Kisujj, Lord Varys, illetve Lady Olenna személyében, így a tervalkotás legtöbbször kiszámítható és emiatt unalmas. Ami viszont megtarthatja a nézőket, az a csodálatosan felépített, középkort idéző hangulat és a sárkányok harcának ígérete. A Trónok harcához képest ugyanis jóval komorabb, sötétebb hangulat uralkodik a képeken, és a cselekményt mozgató Targaryen-ház motívumkincsével, ízlésvilágával is jobban megismerkedhetünk.

Eljött a fordulat a Sárkányok házában?

Az utolsó epizód alapján úgy tűnik, végre beérik az első évad és az előző három rész sértettsége, ego harca, ambíciója és cselszövése: itt a háború. Szinte minden eddigi történetszál mozgásba lendül, és végre az első olyan igazi csatajelenetet is megkapjuk, amiben egy hadtest áll szemben nem egy, nem kettő, hanem egyenesen három sárkánnyal. Rhaenyra királynő a végsőkig hisz a békés megoldás lehetőségében még akkor is, amikor mindenki más számára nyilvánvaló, hogy elkerülhetetlen a fegyveres összecsapás. Az első nagy csatát azonban nem ő, hanem Rhaenys, Aegon és Aemond vívja meg.

A legérzékletesebb az a jelenet, amikor Ser Criston Cole a sárkányával a csata során elbukott Aegon keresésére indul. Embereitől kérne segítséget, de rá kell jönnie, hogy legtöbbjükből csak a páncéljuk maradt: az emberek szénné égtek a tűzcsapás nyomán. A „zöldek” részéről pedig egy előkészített, mégis váratlan árulást láthatunk, amikor Aemond csata közben szembe fordul testvérével, a Vastrónt elfoglaló Aegonnal.