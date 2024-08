Mondd neki, hogy veszélyes alak vagyok – Alain Delon szerelmei

Utoljára 2019-ben tűnt fel a nyilvánosság előtt a Cannes-i filmfesztiválon

„Mondd neki, hogy veszélyes alak vagyok"

Aztán egyre kevesebbszer lehetett már látni őt a mozivásznon és a televízióban, és amikor 1992-ben, az 57 éves Alain Delon eljátszotta a Casanova visszatér című film címszerepét, amelyben az egyik sokat idézett mondat az volt, hogy „mondd neki, hogy veszélyes alak vagyok”, sokan mondták azt, hogy ez lesz a búcsú. Szerencsére nem így lett, készültek még Delon-filmek, de sok szempontból mégis csak ez volt a búcsú, ha mástól nem is, de a „veszélyes alaktól" mindenképp.

Hogyan születnek az ilyen „veszélyes” alakok?

Alain Delon édesanyja, Edith Arnold egy gyógyszertárban dolgozott, édesapja, Fabien Delon egy mozi tulajdonosa volt, Delon is egy moziban gyerekeskedett, bár nyilván nem a filmek, hanem a hangulat adott egy életre szóló élményt neki a mozi varázslatos világából. Ötéves korában a szülők házassága felbomlott, Alain nevelőszülőkhöz került Fresnes-be. Bár tartotta a kapcsolatot szüleivel, de hat éven át nevelőszülők nevelték. Delon több mint egy tucat iskolában megfordult, kezelhetetlen kamasz volt, egy makacs és önfejű lázadó, akit mindig is imádtak a lányok, ezért egész életében kénytelen volt lázadni ellenük. Valószínűleg azért, hogy egy pillanatra ne láthassa senki gyengének. Alain Delon hideg kék szemének kegyetlen nézése mögött nemcsak egy igazi férfi energiái jelentek meg, de ott kucorgott a mélyben a sértett kisfiú is, akit túl korán hagyott el az akkor még számára legfontosabb nő, az édesanyja. Vasárnap jelentették be: meghalt Alain Delon. 88 éves volt.